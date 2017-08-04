В Коми завершились финальные соревнования на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО "Транснефть"

4 августа 2017 года, 18:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Подведены итоги финальных соревнований на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО "Транснефть", которые проходили 2 - 3 августа на Центральном стадионе Сыктывкара.

В течение двух дней 17 команд, представляющие дочерние организации системы ПАО "Транснефть", демонстрировали свое мастерство и навыки в тушении пожаров. В церемонии открытия соревнований принимали участие исполняющий обязанности генерального директора АО "Транснефть-Север" Андрей Тащилин, главный судья - начальник отдела пожарной безопасности департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Сергей Морозов, начальник Управления МЧС по РК Александр Князев. Они пожелали участникам успехов в достижении лучших результатов.

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По результатам соревнований специалисты АО "Транснефть-Север" заняли второе место в общекомандном зачете, на третьем - ООО "Транснефть-Порт Козьмино". Первое место завоевала команда АО "Транснефть-Сибирь".

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Состязания включали несколько этапов: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, боевое развертывание от пожарного автомобиля, теоретическая подготовка. Участники команды АО "Транснефть-Север" заняли все призовые места в личном зачете на стометровке с препятствиями, в командном зачете они стали первыми в теоретической подготовке, взяли "серебро" в эстафете 4 х 100 м и "бронзу" - в соревнованиях на боевое развертывание от пожарного автомобиля.

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Сергей Морозов сообщил, что в системе организаций ПАО "Транснефть" в добровольных пожарных подразделениях задействовано более двух тысяч человек. Ежегодные соревнования на лучший расчет добровольной пожарной дружины проводятся в три этапа. Первый этап проходил в структурных подразделениях, на нефтеперекачивающих станциях, затем филиалы дочерних обществ формируют сборную команду. За организацию финального этапа в этом году отвечало АО "Транснефть-Север".

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Первые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
1 место - АО "Транснефть-Сибирь"
2 место – АО "Транснефть-Север"
3 место – ООО "Транснефть – Порт Козьмино"
4 место - АО "Транснефть-Центральная Сибирь"
5 место - АО "Транснефть-Приволга"

Комиинформ

  Ключевые слова: транснефть, соревнования, пожарные
  Рубрика: Спорт
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