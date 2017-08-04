В Инте благоустройство дворов выполнят в срок

4 августа 2017 года, 19:52 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте благоустройство дворовых территорий идет в соответствии с графиком. Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, мэр Лариса Титовец проинспектировала дворы по улице Горького, где работы по укладке плит близятся к завершению.

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В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустройство дворовых территорий в Инте выполняет иногородняя подрядная компания с привлечением местных специалистов и техники. Реализация контракта постоянно остаётся под контролем городских властей.

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"Сейчас уже видно, что бригада сработалась, укладка плит идет ритмично и слаженно, - отметила Лариса Титовец. - Даже наши главные контролеры - жители этих домов - заметили, что процесс пошел быстрее. Это радует, но нельзя допустить, что бы страдало качество".

Во время осмотра двора градоначальник обсудила с представителем подрядной организации дальнейшие планы.

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Напомним, в рамках приоритетного проекта в Инте в этом году запланировано благоустройство шести дворовых территорий. И хотя срок окончания работ - 31 октября, и городские власти, и подрядчик рассчитывают, что благоустройство дворов завершится раньше запланированного.

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"Мы привлекаем дополнительных работников, чтобы создать вторую бригаду, - рассказал прораб подрядной компании Ярослав Брилко. - Это позволит нам завершить установку бордюрных камней и приступить к подготовке следующего двора к укладке плит".

По расчетам подрядчика, работы на следующем объекте во дворе дома 21 по улице Горького начнутся не позже 15 августа.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: благоустройство дворов
  Рубрика: Общество
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