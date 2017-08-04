Деятельность контрольно-надзорных органов власти в Республике Коми станет более открытой для предпринимателей

4 августа 2017 года, 20:06 |
Фото из архива "Комиинформа"

На официальном портале Республики Коми появился раздел "Публичные обсуждения правоприменительной практики на территории Республики Коми". Таким образом, любой представитель малого и среднего бизнеса может ознакомиться со сводным планом-графиком контрольно-надзорных мероприятий, задать органам власти интересующий вопрос в режиме "одного окна" – для этого есть форма обратной связи.

В настоящее время Правительство Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина проводит реформирование системы контрольно-надзорной деятельности. Результатом должно стать повышение открытости государственных органов, сокращение административных издержек и повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций.

В ходе публичных обсуждений территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и региональные органы власти в докладах по правоприменительной практике отражают основные причины, факторы и условия, способствующие нарушениям законодательства, статистику типовых и массовых нарушений обязательных требований и возможные мероприятия по их устранению, разъясняют приглашенным обязательные требования нормативных правовых актов и их актуальные изменения, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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