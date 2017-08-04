Прокуратура рекомендует полиции отшлифовать работу по сигналам о преступлениях

Прокурор Коми Сергей Бажутов рекомендовал МВД по региону усовершенствовать механизм регистрации и проверки сообщений о правонарушениях, а прокурорам на местах поручил обеспечить качественный надзор в этой сфере для защиты прав граждан.

Сегодня на заседании коллегии прокуратуры Коми выяснилось, что в первом полугодии 2017-го число зарегистрированных в регионе преступлений снизилось на полторы тысячи и составило 8941. Однако объективность такого снижения у прокурора региона вызывает, по его словам, сомнения. "Количество обращений граждан в органы внутренних дел с сообщениями о правонарушениях и преступлениях возросло на 7876 случаев. Прокуроры поставили на учет 512 ранее известных, но по разным причинам не учтенных преступлений", - пояснил Сергей Бажутов.

В частности, изучение практики выявления преступлений в сфере компьютерной информации по статьям 272 и 273 УК РФ показывает, что органы расследования регистрируют только преступления против собственности и не нацелены на установление всех обстоятельств о неправомерном доступе к компьютерной информации пользователя и использовании вредоносной программы. Между тем, прокуроры по результатам изучения в июле текущего года 15-ти дел о вымогательствах, где способом совершения являлось получение компрометирующей информации со страницы пользователя, восстановили на учете 6 преступлений по статье 272 УК РФ.

"Одна из причин укрытия преступлений – неправильное определение органами внутренних дел порядка рассмотрения сообщений о преступлениях и правонарушениях, предусмотренного Инструкцией МВД России №736. Выборочные проверки показали, что участковые, проверяя по указанию руководителя сообщения в порядке административного производства и установив признаки состава преступления, рапорт в соответствии с Инструкцией незамедлительно не регистрируют", - рассказал докладчик.

При изучении решений по административным делам о мелких хищениях и побоях в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Прилузском и Койгородском районах прокурорами на учет поставлено 37 преступлений.

Изменения уголовного и административного законодательства в июле 2016 и феврале 2017 года декриминализировали мелкие хищения и побои, совершенные впервые, установив за них административную ответственность. В результате число административных производств увеличилось в полтора раза до 18914 фактов.

"Однако принцип неотвратимости наказания реализуется не всегда. Так, в УМВД по Сыктывкару по 20 из 75 административных расследований по сообщениям, поступившим в марте о мелких хищениях и побоях, руководителями ошибочно поручено проведение проверки в порядке статьи 144 УПК РФ. В дальнейшем по ним процессуальные решения в порядке статьи 145 УПК не приняты и без резолюции руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях. По 19 таким сообщениям, по которым срок расследования продлевался до двух месяцев, на момент проверки в июле, то есть спустя четыре месяца, решения так и не приняты", - констатировал руководитель надзорного ведомства.

Всего в первом полугодии остались без разрешения 40% сообщений об административных правонарушениях о побоях и мелких хищениях. В Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Усинске и Сыктывдинском районе нет решений по каждому второму такому материалу, в Печоре по 75%. Это свидетельствует, по словам прокурора, о несвоевременном привлечении виновных к административной ответственности, что позволит им уклониться от уголовной ответственности при повторном совершении правонарушений.

"Руководству МВД республики следует принять организационно-практические меры по совершенствованию механизма регистрации и проверки сообщений о правонарушениях, а прокурорам обеспечить качественный надзор в этой сфере", - резюмировал Сергей Бажутов.