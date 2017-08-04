На родине Михаила Бурдина откроется музей, посвященный творчеству музыканта и композитора

9 августа в деревне Зулэб Корткеросского района состоится открытие музея музыканта и композитора Михаила Бурдина. В этот день там традиционно отмечается христианский праздник "Пантелей лун" (День Пантелея). На праздновании, которое начнется в 17 часов, намечено и открытие музея.

Инициатором создания музея стала сотрудник Центра коми культуры Сыктывкара Ольга Данилович. Она землячка народного артиста Коми, ее бабушка родом с деревни Зулэб. К тому же последние десять лет ансамбль М.Бурдина "Зарни ань" работал при городском Центре коми культуры. Учреждение участвовало в организации концертов, в том числе за границей.

"Так как Михаил Бурдин многое сделал для Республики Коми, хотелось, чтобы человека при жизни помнили, и я эту идею предложила директору сельского клуба Зулэб Нине Макаровой, а она охотно согласилась", - рассказала "Комиинформу" О.Данилович.

Родительский дом Михаила Бурдина не сохранился, и под музей будет выделен кабинет в сельском клубе. Экспонатов не много, так как артист занимался не поделками, а именно музыкальным искусством. В музее будут выставлены его первые костюмы и инструменты: сигудэк, брунган вор, а также фотографии творческой деятельности.

Напомним, после десятилетий работы в республике М.Бурдин уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. В следующем году музыкант отметит свой 70-летний юбилей.