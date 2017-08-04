На родине Михаила Бурдина откроется музей, посвященный творчеству музыканта и композитора

4 августа 2017 года, 21:25 | Корткеросский
Фото Центра Коми культуры Сыктывкара

9 августа в деревне Зулэб Корткеросского района состоится открытие музея музыканта и композитора Михаила Бурдина. В этот день там традиционно отмечается христианский праздник "Пантелей лун" (День Пантелея). На праздновании, которое начнется в 17 часов, намечено и открытие музея.

Инициатором создания музея стала сотрудник Центра коми культуры Сыктывкара Ольга Данилович. Она землячка народного артиста Коми, ее бабушка родом с деревни Зулэб. К тому же последние десять лет ансамбль М.Бурдина "Зарни ань" работал при городском Центре коми культуры. Учреждение участвовало в организации концертов, в том числе за границей.

"Так как Михаил Бурдин многое сделал для Республики Коми, хотелось, чтобы человека при жизни помнили, и я эту идею предложила директору сельского клуба Зулэб Нине Макаровой, а она охотно согласилась", - рассказала "Комиинформу" О.Данилович.

Родительский дом Михаила Бурдина не сохранился, и под музей будет выделен кабинет в сельском клубе. Экспонатов не много, так как артист занимался не поделками, а именно музыкальным искусством. В музее будут выставлены его первые костюмы и инструменты: сигудэк, брунган вор, а также фотографии творческой деятельности.

Напомним, после десятилетий работы в республике М.Бурдин уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. В следующем году музыкант отметит свой 70-летний юбилей.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этно, музыка, музей
  Рубрика: Культура
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:57 03.08.2017
В Сыктывкаре увидит свет альбом "Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми"
17:53 01.08.2017
Делегация Коми вернулась с этнофутуристического фестиваля
16:25 01.08.2017
Усть-Вымские школьники прошли водным путем Стефана Пермского


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

2 августа

В этот день в 1572 году русске войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско (битва при Молодях).



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео