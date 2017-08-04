Прокуроры в Коми поставят заслон "золотым парашютам"

4 августа 2017 года, 19:03 |
Фото Антона Пархачёва

Органы прокуратуры в Коми возьмут под особый контроль возможное получение "золотых парашютов" в виде надбавок и премий в ходе работы и в связи с освобождением от нее представителей органов власти и госучреждений.

Сегодня на коллегии прокуратуры Коми прокурор республики Сергей Бажутов заявил о том, что "принципиальной оценки требует получение служащими, руководителями государственных и муниципальных предприятий и учреждений стимулирующих надбавок и премий, а при увольнении – так называемых золотых парашютов".

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В пример он привел директора АО "Корпорация по развитию Республики Коми", издавшего приказ о необоснованном начислении себе премии. "После начала прокурорской проверки средства он возвратил. Но затем обратился в Совет директоров, и уже по его решению получил те же выплаты. По нашему представлению внесены изменения в устав предприятия, отменено решение о выплате премии руководителю, предъявлен иск о взыскании с него средств", - рассказал докладчик.

По постановлению прокурора возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением директору предприятия "Госаптеки" 340 тысяч рублей компенсации при увольнении. Подобные факты выявлены прокурором Усинска в МУП "Фармация", где ущерб превысил миллион рублей.

"Поручаю прокурорам обеспечить качественное проведение проверок получения стимулирующих и компенсационных выплат, используя при этом потенциал и возможности межведомственных рабочих групп", - распорядился Сергей Бажутов.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: прокуратура, выплаты
  Рубрика: Право
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