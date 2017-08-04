В Коми усилят контроль качества домов для переселенцев из аварийного жилья



Прокуратура Коми проконтролирует завершение органами местного самоуправления реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на предмет качества выполненных работ и своевременного заселения граждан в новое жилье.



Сегодня на заседании коллегии прокуратуры Коми прозвучала информация о том, как ведомство контролирует реализацию программы расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Завершить работу всем регионам следует до начала осени.

Напомним, за период с 2013-го по осень 2015 годов регион выполнил программу всего на 5%, тогда как с осени 2015-го по текущий период показатель, по данным Минстроя Коми, достиг 76%, что составляет среднероссийский уровень.

По оценке общественного совета министерства, если бы прежнее руководство регионом изначально качественно контролировало работу муниципалитетов как заказчиков в рамках данной программы, то таких сложностей, с которыми столкнулось новое руководство регионом, можно было бы избежать. Рывок с повышением объёмов достижения целевых показателей за минувшие полтора года обеспечен благодаря новым подходам, применённым нынешним правительством. В частности, вменению в обязанность местным властям получения обязательного положительного заключения проектной документации перед этапом строительства домов.

Данная тема находится на постоянном контроле главы Коми Сергея Гапликова, внедрившего формат еженедельных селекторных совещаний по видеосвязи с мэрами по контролю за выполнением работ. Руководство Минстроя Коми по поручению Главы было переведено в режим ежедневных консультаций органов местного самоуправления. Плюс - постоянные выездные проверки стройплощадок.

По информации, прозвучавшей сегодня на коллегии прокуратуры, чтобы нарастить темпы исполнения программы, многие муниципалитеты в текущем году в рамках финального этапа изменили способ расселения со строительства домов на покупку жилья. Этот формат под особым контролем прокуратуры.

Внимание прокуроров, как отметил Сергей Бажутов, будет сохранено и по теме качества возводимых домов.

Он поставил задачу перед прокурорами на местах в текущем полугодии проверить каждый введенный в эксплуатацию дом, полноту выполненных работ и фактическое предоставление жилья переселенцам.

Между тем, аналогичную работу проводит и профильная региональная комиссия.