Жители Коми могут задать вопросы министру образования России

7 августа 2017 года, 10:52 |
Фото минобрнауки.рф/

Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с участием министра образования и науки Ольги Васильевой, которое состоится 30 августа.

Собрание пройдет в формате видеоконференции. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира.

В Минобрнауки России подчеркивают, что Общероссийское родительское собрание - это возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел "Общероссийское родительское собрание" - http://минобрнауки.рф/родительское-собрание.

Как сообщили "Комиинформу" в Министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, прямых включений с регионами пока не планируется.

Илья Баканов

  Ключевые слова: образование, видеоконференция
  Рубрика: Общество
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