Минздрав Коми собрал книги для пациентов детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера
Сегодня в Республиканском противотуберкулезном диспансере прошла акция по буккроссингу в рамках Года добрых дел, объявленного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.
Сотрудники Минздрава Коми передали в дар диспансеру детские книги разных авторов и жанров. Книги старались выбирать лучшие – от увлекательных рассказов и сказок до энциклопедий, которые были размещены по принципу свободного доступа. Любой пациент или сотрудник учреждения может без каких-либо ограничений взять на время понравившиеся книги.
Как отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, акции по буккроссингу в медицинских организациях региона проводятся с целью создать более комфортные условия для пребывания пациентов в больнице, поднять настроение и насладиться интересным чтением во время лечения, сообщает пресс-служба ведомства.
Комиинформ
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