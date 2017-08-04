Минздрав Коми собрал книги для пациентов детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера

4 августа 2017 года, 18:01 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минздрава РК

Сегодня в Республиканском противотуберкулезном диспансере прошла акция по буккроссингу в рамках Года добрых дел, объявленного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Сотрудники Минздрава Коми передали в дар диспансеру детские книги разных авторов и жанров. Книги старались выбирать лучшие – от увлекательных рассказов и сказок до энциклопедий, которые были размещены по принципу свободного доступа. Любой пациент или сотрудник учреждения может без каких-либо ограничений взять на время понравившиеся книги.

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Как отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, акции по буккроссингу в медицинских организациях региона проводятся с целью создать более комфортные условия для пребывания пациентов в больнице, поднять настроение и насладиться интересным чтением во время лечения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Комиинформ

  Ключевые слова: Год добрых дел, дети, книги
  Рубрика: Общество
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