Таэквондисты из Сыктывкара и Усинска завоевали россыпь медалей Чемпионата Азии

Спортсмены из Коми стали победителями и призерами Открытого Чемпионата и фестиваля Азии по таэквон-до ИТФ в составе сборной России. Турнир проходит в южнокорейском городе Инчхон с 3 по 5 августа. Республику Коми представляют пять спортсменов из Сыктывкара и Усинска.

"Из Сыктывкара в Инчхон поехали воспитанники Детско-юношеской спортивной школы № 5: Владислав Мезин, Евгения Бурая, Владимир Юхов и их тренер – Анатолий Чиканчи. Ребята получили путевки как лучшие спортсмены по итогу сезона 2016-2017 гг. Усинск представляют тренер Детско-юношеской спортивной школы № 1 Кирилл Андреев и его воспитанник Никита Пигулин", - передает слова тренера Детско-юношеской спортивной школы №5 Владислава Олифера пресс-служба Минспорта Коми.

В первый день чемпионата Никита Пигулин занял третье место в тулях (комплексах). В поединках он завоевал серебряную награду, одолев в полуфинале спортсмена из Малайзии.

Второй день соревнований принес спортсменам Республики Коми четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Евгения Бурая заняла первое место в комплексах и поединках. Владислав Мезин завоевал "золото" и "серебро" в комплексах. Владимир Юхов стал первым в комплексах и вторым в поединках. Кирилл Андреев стал третьим в комплексах и поединках.

"Выезд на такой крупный международный турнир, показывает, что таэквон-до Республики Коми находится на очень высоком уровне и наши спортсмены готовы конкурировать с лучшими таэквондистами мира. Это мероприятие является подготовкой к следующему Чемпионату мира, который состоится летом 2018 года в Аргентине", – отметил Анатолий Чиканчи.