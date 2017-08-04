Прокуроры в Коми будут жестче контролировать активы пойманных коррупционеров

Органы прокуратуры в Коми усилят меры по обеспечению ареста на активы фигурантов уголовных дел по фактам коррупции для того, чтобы после судебных приговоров было с чего возмещать причиненный ими ущерб в бюджетную систему.

Сегодня на заседании коллегии прокуратуры Коми прозвучала информация о том, как ведомство осуществляет надзор в сфере борьбы с коррупцией. В первом полугодии этого года в республике выявлено 166 преступлений коррупционной направленности, из них 120 или 72,3% являются тяжкими и особо тяжкими. На 26% или до 63 выросло число преступлений в крупном и особо крупном размерах. Каждое десятое коррупционное преступление выявлено прокурорами. По материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел.

Уже осуждены к длительному лишению свободы бывшие руководители администрации Княжпогостского района Виктор Попов и Инты Павел Смирнов, реальное лишение свободы назначено руководству Комитета лесов и Службы по тарифам. Вынесены обвинительные приговоры председателю комитета Госсовета Михаилу Брагину, бывшему ректору СГУ Марине Истиховской.

"Однако успешность противодействия коррупции зависит не только от строгого уголовного наказания, но и реального возмещения ущерба. В период следствия обвиняемые выплатили 21 миллион рублей, а на судебной стадии под угрозой назначения строгого наказания ими возмещено более 20 миллионов", - доложил прокурор Коми. В качестве примера он привел бывшего замруководителя Администрации Главы республики Александра Сердитова, в ходе судебного заседания возместившего более 13 миллионов рублей.

Со слов прокурора, в ходе следствия приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества на сумму 68 с половиной миллионов рублей, что позволит возместить лишь 55% причиненного ущерба.

"Непринятие на начальной стадии расследования мер к установлению и аресту имущества подозреваемых и обвиняемых создает условия для его вывода и фиктивного оформления на третьих лиц. Эти действия могут оспариваться прокурором в суде. Вместе с тем органы расследования, скрывая свои упущения, не сообщают нам о выявлении мнимых и притворных сделок", - отметил Сергей Бажутов.

Так, в результате непринятия мер к аресту имущества по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Сыктывкара Романа Зенищева его соучастник Игорь Осадчий переоформил активы на третьих лиц. В итоге с осужденных в пользу муниципалитета взыскано 10 миллионов рублей, но решение суда не исполнено. В этом году по иску прокурора Сыктывкара признана мнимой сделка по отчуждению Осадчим близкому родственнику автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200. Вступление в силу решения суда обеспечит частичное возмещение ущерба.

В текущем году предъявлено семь таких исков, причем все по уголовным делам Следственного комитета.

Всего в прошедшем полугодии прокурорами направлено 32 исковых заявления о возмещении ущерба на 30 миллионов рублей.

Еще один пример: в текущем году направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Госсовета Игоря Терентьева по факту хищения более 6 миллионов рублей КУ "Управление противопожарной

службы и гражданской защиты". В ходе следствия представитель учреждения исковые требования о взыскании ущерба так и не заявил. В итоге с иском вышел прокурор, часть ущерба уже возмещена.

По информации прокуратуры, направленной в Минимущества, приняты меры к взысканию более 4 миллионов рублей с бывшего замдиректора АО "Коми тепловая компания". Средства предприятию возвращены.

"Поручаю прокурорам принять дополнительные меры к своевременному направлению следственными органами уведомлений о бездействии представителей потерпевших и оперативному предъявлению иска. Давать оценку непринятию должностными лицами мер к защите интересов государства, при наличии оснований ставить вопрос об их ответственности", - дал указание подчиненным прокурор Коми.