Сыктывкарец Николай Зуев взял третье "золото" Спартакиады учащихся в плавании на спине

Сегодня, 4 августа, на проходящей VIII Летней Всероссийской Спартакиаде учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону спортсмен Республики Коми Николай Зуев завоевал свою третью золотую медаль.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, Николай Зуев занял первое место на дистанции 100 м на спине. На втором месте Павел Самусенко из Мурманской области, а на третьем – Максим Феофанов из Санкт-Петербурга.

2 августа Николай Зуев проплыл дистанцию 200 м на спине быстрее своих соперников. 3 августа спортсмену не было равных на дистанции 50 м на спине.

"На самом деле победы Николая вполне ожидаемы. Спортсмен усиленно тренировался на летних сборах на базе нашей школы. Я уверен, что в дальнейшем он станет вторым Аркадием Вятчаниным", - рассказал директор Спортивной школы по плаванию "Орбита" Артем Кирушев.

Финал Спартакиады учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону собрал 317 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют десять юношей и восемь девушек.