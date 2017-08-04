Сыктывкарец Николай Зуев взял третье "золото" Спартакиады учащихся в плавании на спине

4 августа 2017 года, 15:39 |
Фото предоставлено Спортшколой «Орбита»

Сегодня, 4 августа, на проходящей VIII Летней Всероссийской Спартакиаде учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону спортсмен Республики Коми Николай Зуев завоевал свою третью золотую медаль.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, Николай Зуев занял первое место на дистанции 100 м на спине. На втором месте Павел Самусенко из Мурманской области, а на третьем – Максим Феофанов из Санкт-Петербурга.

2 августа Николай Зуев проплыл дистанцию 200 м на спине быстрее своих соперников. 3 августа спортсмену не было равных на дистанции 50 м на спине.

"На самом деле победы Николая вполне ожидаемы. Спортсмен усиленно тренировался на летних сборах на базе нашей школы. Я уверен, что в дальнейшем он станет вторым Аркадием Вятчаниным", - рассказал директор Спортивной школы по плаванию "Орбита" Артем Кирушев.

Финал Спартакиады учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону собрал 317 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют десять юношей и восемь девушек.

Комиинформ

  Ключевые слова: Победа, плавание
  Рубрика: Спорт
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