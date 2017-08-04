Справку о судимости можно получить в офисах "Мои документы"

Справку о наличии или отсутствии судимости можно получить в офисах "Мои документы".

Во многих организациях при приеме на работу требуется справка "О наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования". Кроме того, она необходима и при получении кредитного займа, оформлении опеки или усыновления, а также для поступления на контрактную службу.

В любом центре и офисе "Мои Документы" по Республике Коми, граждане могут подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости, этоне составит особого труда, и займет минимум времени.

Получить данную справку может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, а также иностранный гражданин и лица без гражданства. Для этого необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление установленного образца, которое выдаст на руки эксперт во время приема документа. Услуга предоставляется бесплатно.

Центры и офисы "Мои Документы" открыты в каждом муниципальном образовании Республики Коми. Получить необходимую информацию и консультацию о предоставлении услуг можно по бесплатному телефону 8-800-200-8212, а также, осуществив предварительную запись на прием к специалистам центров и офисов "Мои Документы" по Республике Коми, воспользовавшись наиболее удобным для Вас способом. Режим работы и адреса центров и офисов "Мои Документы" по Республике Коми можно узнать на официальном сайте центра "Мои Документы" http://mydocuments11.ru/