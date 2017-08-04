Гособвинение запросило для вице-мэра Сыктывкара Сергея Лученкова семь лет колонии строгого режима

4 августа 2017 года, 21:10 | Сыктывкар
Фото Кирилла Затрутина

Бывший вице-мэр Сыктывкара Сергей Лученков 11 августа скажет свое последнее слово.

В Сыктывкарском городском суде завершился судебный процесс по обвинению С.Лученкова в совершении пособничества бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении взятки в крупном размере.

Последнее судебное заседание в июне перенесли из-за того, что подсудимому стало плохо в зале суда.

С.Лученков частично признал вину. В частности, факт заключения досудебного соглашения, соответственно, причастность к преступлению. С другой стороны, он не согласился с рядом обстоятельств, которые были сформулированы в его обвинении.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, в прениях гособвинение запросило для С.Лученкова наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в один миллион рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на два года.

Напомним, С.Лученков обвиняется по ч. 5 ст. 33, п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в совершении пособничества бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении взятки в крупном размере.

Обвинение по уголовному делу поддерживает прокурор Республики Коми Сергей Бажутов.

В ходе расследования уголовного дела с Лученковым заключали досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно его условиям, обвиняемый принял на себя обязательства дать показания об обстоятельствах совершения ряда преступлений и роли в их совершении Зенищева и Осадчего, подтвердить подробные и последовательные показания при рассмотрении уголовного дела в суде. Судебный процесс должен был пройти в особом порядке.

Но после направления дела в суд Лученков скрылся, был объявлен в розыск и задержан в США. Поэтому соглашение аннулировали.

Лученкову изменили меру пресечения и арестовали. Решение суда он обжаловал в высшей инстанции, которая оставила его без изменений. В то же время судебный процесс закрыли от СМИ, так как подсудимый начал опасаться за свою жизнь.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: угрозы, суд, соглашение, процесс, Лученков
  Рубрика: Право
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