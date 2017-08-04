Энергетики Коми филиала "Т Плюс" приобщают детей к своей профессии

4 августа 2017 года, 14:36 |
Фото пресс-службы Коми филиала Т Плюс

Двадцать восемь юношей и девушек из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты этим летом получают "энергетическое крещение" в Коми филиале "Т Плюс".

За двухнедельную трудовую смену ребята не просто знакомятся с работой ТЭЦ и котельных, а участвуют в их подготовке к ОЗП: выполняют косметический ремонт зданий, помогают персоналу наводить порядок на территориях и складах.

Алексею Богомолову 17 лет. Учится в Сыктывкарском политехническом техникуме на специалиста по компьютерным сетям. В будущем не прочь связать карьеру с теплоэнергетикой: цифровые технологии в отрасли более чем востребованы.

Сейчас юноша каждое утро отправляется на Центральную водогрейную котельную. Следит за чистотой производственной территории, красит бордюры, выполняет поручения кураторов. На днях его ждет новая ответственная задача: будет помогать очищать от ила и других наносов (последствий недавних ливневых дождей) смотровые колодцы и люки.

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Выпускница 12-й школы Наташа Нецветаева пришла на ЦВК по совету сестры, сотрудницы Сыктывкарских тепловых сетей. От нее Наталья была наслышана о производстве, а сейчас знакомится с ним лично. Ее рабочее место на мазутно-насосной станции. Здесь хранятся запасы резервного топлива для центральной водогрейной котельной и производится отпуск мазута для нужд малых котельных города. Задания девушке для начала дали несложные: она занимается покраской оборудования, готовит металлические бирки для клапанов. Но это только первые шаги. Кто знает, возможно, теплоэнергетика так увлечет вчерашнюю школьницу, что Наталья, как и ее сестра, выберет для себя эту профессию.

Для филиала "Коми" это первый опыт организации трудоустройства подростков на период летних каникул. Судя по отзывам руководителей ТЭЦ и предприятий тепловых сетей, он оказался весьма успешным. В горячую пору подготовки к отопительному сезону ребята стали для производственного персонала ценным подспорьем, помогли сделать энергообъекты чище и ухоженней. Так что в будущем эта форма профориентационной работы наверняка получит развитие и станет хорошей традицией, сообщает пресс-служба филиала.

Комиинформ

  Ключевые слова: энергетики, дети, работа
  Рубрика: Общество
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