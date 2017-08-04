Сергей Гапликов помог ребёнку из Троицко-Печорска получить необходимое санаторное лечение

4 августа 2017 года, 13:49 | Троицко-Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

Сергей Гапликов помог ребёнку из Троицко-Печорска получить необходимое санаторное лечение. С просьбой оказать поддержку дочери-инвалиду к Главе Республики Коми обратилась жительница района Екатерина Попова.

"У меня две девочки - двойняшки Настя и Юля. Они учатся во втором классе. Юленька моя с рождения инвалид. Я Вас очень прошу, помогите нам получить путёвку в санаторий. Для нас она не по карману, я работаю техничкой, а девочкам нужно укрепить здоровье", - обратилась Екатерина Попова.

"Юля, поедешь на море?" - спросил Сергей Гапликов девочку.

"Да!" - воскликнула девочка.

"Не беспокойтесь. Я дам поручение нашему минздраву, чтобы оказал необходимую помощь. Отдохнёте в Крыму, поправите здоровье", - пообещал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

После телефонного разговора с министром здравоохранения региона Дмитрием Березиным Сергей Гапликов сказал Екатерине Поповой, что она и её девочки получат необходимое санаторное лечение в городе Саки начиная с 6 сентября. Путёвка выделена из резервного фонда министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба главы.

Комиинформ

  Ключевые слова: санаторий, ребенок, инвалид
  Рубрика: Общество
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