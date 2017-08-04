Все проекты по "Народному бюджету" в Усть-Куломском районе будут завершены в срок

4 августа 2017 года, 16:14 | Усть-Куломский
Фото ЦЗН Усть-Куломского района

Три проекта по направлению сферы занятости реализуются в Усть-Куломском районе в рамках "Народного бюджета". В поселке Лопъювад сельского поселения Тимшер ликвидируют несанкционированную свалку, в селе Усть-Кулом создают сквер, посвященный участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в поселке Югыдъяг благоустраивают территорию памятника ветеранам Великой Отечественной войны.

Как сообщает Центр занятости населения Усть-Куломского района, работа по созданию сквера в Усть-Куломе выполнена на 80%. Для него приобретены металлические конструкции: скамейки, урны, забор. Также сделана подсыпка и уложена брусчатка. К работам были привлечены четыре безработных гражданина.

Администрация сельского поселения Югыдъяг также приступила к реализации проекта.

Работа по ликвидации несанкционированной свалки в Лопъюваде уже завершена. Убраны несанкционированные свалки в лесном фонде. При выполнении работ задействовали четверых безработных.

Илья Баканов

  Ключевые слова: трудоустройство, проекты, народный бюджет
  Рубрика: Общество
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