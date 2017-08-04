Все проекты по "Народному бюджету" в Усть-Куломском районе будут завершены в срок
Три проекта по направлению сферы занятости реализуются в Усть-Куломском районе в рамках "Народного бюджета". В поселке Лопъювад сельского поселения Тимшер ликвидируют несанкционированную свалку, в селе Усть-Кулом создают сквер, посвященный участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в поселке Югыдъяг благоустраивают территорию памятника ветеранам Великой Отечественной войны.
Как сообщает Центр занятости населения Усть-Куломского района, работа по созданию сквера в Усть-Куломе выполнена на 80%. Для него приобретены металлические конструкции: скамейки, урны, забор. Также сделана подсыпка и уложена брусчатка. К работам были привлечены четыре безработных гражданина.
Администрация сельского поселения Югыдъяг также приступила к реализации проекта.
Работа по ликвидации несанкционированной свалки в Лопъюваде уже завершена. Убраны несанкционированные свалки в лесном фонде. При выполнении работ задействовали четверых безработных.
Илья Баканов
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