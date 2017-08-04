В Коми выявлена схема финансовых махинаций в бизнесе

4 августа 2017 года, 14:06 |
Фото Антона Пархачёва

Прокуратура Коми выявила преступную схему хищения денежных средств коммерческих предприятий с использованием подложных судебных приказов. Подробности истории прозвучали на заседании коллегии надзорного ведомства.

"Мошенники создают общества с ограниченной ответственностью и используют их для целей хищения. Сразу после их создания обращаются в арбитражные суды с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание несуществующей задолженности якобы имеющейся у реальных предприятий, подтверждая ее поддельными договорами, счетами-фактурами и другими документами", - изложил суть махинации прокурор Коми Сергей Бажутов.

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По его словам, используя возможности упрощенного порядка арбитражного судопроизводства, когда заявление рассматривается без вызова сторон и при отсутствии возражений выдаются судебные приказы, злоумышленники получают посредством подделки доказательств по гражданским делам необходимые им исполнительные документы, предъявляют их напрямую в банки, которые производят списание средств со счетов ничего не подозревающих предприятий.

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"На основании материалов прокурорских проверок уже возбуждено пять уголовных дел по таким фактам. Однако масштабы этой преступной схемы не ограничиваются территорией республики. Только одна такая фиктивная фирма обратилась в арбитражные суды 42 регионов с требованиями на 30 миллионов рублей. Генпрокуратурой по результатам проведенной нами проверки организованы аналогичные проверочные мероприятия в других территориях страны", - доложил руководитель надзорного ведомства.

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Аппарату прокуратуры республики он поручил продолжить проведение сверок на предмет выявления преступных деяний совершаемых с использованием исполнительных документов арбитражных судов.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: коррупция, прокуратура
  Рубрика: Право
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