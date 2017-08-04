В Коми выявлена схема финансовых махинаций в бизнесе

Прокуратура Коми выявила преступную схему хищения денежных средств коммерческих предприятий с использованием подложных судебных приказов. Подробности истории прозвучали на заседании коллегии надзорного ведомства.

"Мошенники создают общества с ограниченной ответственностью и используют их для целей хищения. Сразу после их создания обращаются в арбитражные суды с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание несуществующей задолженности якобы имеющейся у реальных предприятий, подтверждая ее поддельными договорами, счетами-фактурами и другими документами", - изложил суть махинации прокурор Коми Сергей Бажутов.

По его словам, используя возможности упрощенного порядка арбитражного судопроизводства, когда заявление рассматривается без вызова сторон и при отсутствии возражений выдаются судебные приказы, злоумышленники получают посредством подделки доказательств по гражданским делам необходимые им исполнительные документы, предъявляют их напрямую в банки, которые производят списание средств со счетов ничего не подозревающих предприятий.

"На основании материалов прокурорских проверок уже возбуждено пять уголовных дел по таким фактам. Однако масштабы этой преступной схемы не ограничиваются территорией республики. Только одна такая фиктивная фирма обратилась в арбитражные суды 42 регионов с требованиями на 30 миллионов рублей. Генпрокуратурой по результатам проведенной нами проверки организованы аналогичные проверочные мероприятия в других территориях страны", - доложил руководитель надзорного ведомства.

Аппарату прокуратуры республики он поручил продолжить проведение сверок на предмет выявления преступных деяний совершаемых с использованием исполнительных документов арбитражных судов.