За сутки в Коми произошло всего одно ДТП с пострадавшим

4 августа 2017 года, 14:20 | Сыктывкар
Фото: УГИБДД Коми

В Коми 3 августа зарегистрировано только одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести. 18 ДТП принесли материальный ущерб водителям, сообщает региональное УГИБДД.

Около 10:05 женщина-водитель 1970 г.р., управляя машиной "Хендай Акцент", двигаясь по дороге "подъезд к промышленному узлу "Эжвинский" со стороны Ухтинского шоссе в направлении поворота на м.Човью, на четвертом км дороги совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадала пассажир "Хендай" 1948 г.р. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

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Также 3 августа госавтоинспекторы пресекли 2093 нарушения ПДД, в том числе 1476 нарушений скоростного режима, 45 нарушений пешеходами. От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранили 18 водителей.

В специальных учреждениях на 3 августа содержались 38 административно задержанных и арестованных по составам, предусмотренным главой 12 КоАП РФ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой, не допускать нарушения ПДД, быть предельно внимательными на дорогах и взаимовежливыми. Так же напоминаем водителям, что в случае аварии на дороге не следует покидать место аварии и в первую очередь оказать доврачебную помощь пострадавшим, вызвать сотрудников ГИБДД. Пешеходам при передвижении необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем перейти проезжую часть дороги даже по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться полной остановки транспортных средств.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: статистика, кювет, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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