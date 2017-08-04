В Емве вручили ключи от квартиры сироте

3 августа руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин торжественно вручил ключи от квартиры жительнице г. Емва Анне Чапой. Передавая Анне Чапой долгожданную связку ключей, Вячеслав Ивочкин пожелал ей благополучия и счастливой жизни в собственном жилье.

Анна Чапой была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 2014 году. В текущем году кроме Анны, жилье в Княжпогостском районе получили еще семь человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках соглашения между администрацией МР "Княжпогостский" и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми муниципалитету были выделены средства в размере 7,54 миллиона рублей на приобретение семи квартир для детей-сирот. В текущем году собственным жильем уже обеспечены восемь человек. Таким образом, в Княжпогостском районе план по предоставлению жилья детям-сиротам выполнен более чем на 100%. Кроме того, в 2017 году планируется приобрести еще одну квартиру.