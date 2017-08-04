Прокурор Коми призвал подчиненных контролировать проведение конкурсов на госконтракты

Органы прокуратуры в Коми с начала года выявили свыше полутысячи нарушений в сфере обеспечения законности при размещении и исполнении муниципальных и госзаказов, что обернулось для нарушителей не только административной и дисциплинарной ответственностью, но и уголовными делами. Самое резонансное – по санаторию "Серегово".

На незаконные правовые акты они принесли 37 протестов, к дисциплинарной ответственности привлекли 56 лиц, к административной – 24 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел.

Так, 29 мая 2017 года по материалам проверки аппарата прокуратуры республики возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении руководителя ГУ РК "Коми республиканский инвестиционно-строительный центр". Он заключал госконтракты на строительство санаторного комплекса в селе Серегово Княжпогостского района при отсутствии полного пакета проектной документации и без проведения госэкспертизы.

"В результате объекты возведены с нарушениями строительных норм и правил, что не позволяет ввести их в эксплуатацию и использовать по целевому назначению, а затраты на содержание и устранение допущенных нарушений вновь потребуют привлечения серьёзных бюджетных средств", - пояснил Сергей Бажутов.

По материалам проверок прокуроров Сосногорска, Усинска и Печорского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела по фактам завышения объемов выполненных работ по контрактам.

"Вместе с тем не все прокуроры качественно реализуют свои полномочия. Нередко без должной оценки остаются факты не размещения в Единой информационной системе отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков размещения документов при осуществлении закупок, утверждения закупочной документации с нарушением требований 44-го закона. Это основания для привлечения к административной ответственности по ст. 7.30 КоАП РФ. Поручения о проведении проверок и возбуждении административных дел направлены прокурорам городов и районов", - сообщил прокурор Коми.

Еще одна поднятая им проблема – это некачественное проведение проверок фактического исполнения муниципальных и госконтрактов. В нарушение требований Генпрокурора РФ не все прокуроры в городах и районах Коми обеспечивают сопровождающий надзор. "Так, прокурор Ухты проверку исполнения контракта на строительство ледового дворца спорта провел только после нашего настойчивого требования, хотя информация о проблемах при его возведении в прокуратуре имелась. В результате материалы проверки по факту хищения 1,7 миллиона рублей с постановлением прокурора в порядке ч. 2 ст. 37 УПК направлены в орган расследования. Прокуроры Усть-Цилемского и Прилузского районов также провели проверки, закончившиеся возбуждением уголовных дел, только после неоднократных указаний аппарата прокуратуры республики", - отметил руководитель ведомства.

Еще один блок проблем, по его словам, - это бюджетная задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам. Прокуратура выявила более 200 нарушений, по ее инициативе 35 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 лиц – к административной и 2 лица – к уголовной.

Размер погашенной задолженности перед подрядчиками (поставщиками, исполнителями) по результатам прокурорского вмешательства превысил 335 миллионов рублей.

В этом году регрессные иски о взыскании необоснованно понесенных за счет средств бюджета затрат (на оплату неустойки, государственной пошлины) в связи с несвоевременной оплатой исполненных муниципальных контрактов предъявлены только прокурорами Корткеросского, Сыктывдинского и Княжпогостского районов.

"Например, 12 мая в интересах Корткеросского района прокурором заявлены исковые требования к руководителю администрации муниципального образования о взыскании расходов в размере свыше 120 тысяч рублей, понесенных местным бюджетом в связи с выплатой неустоек по муниципальным контрактам, выполненные работы по которым своевременно не оплачены. Прокурорам Печоры, Воркуты, Усть-Цилемского района, выявившим аналогичные нарушения, а также остальным прокурорам следует активизировать исковую работу по взысканию с должностных лиц заказчиков в порядке регресса пеней, штрафов и неустоек, взысканных в судебном порядке подрядчиками", - поручил Сергей Бажутов.

Особое внимание подчиненных он призвал обращать на факты предоставления преимуществ при оплате контрактов отдельным юрлицам. В качестве примера прозвучал Сосногорск, где прокурор инициировал уголовное преследование должностных лиц администрации, оплативших невыполненные работы по контракту на поставку сценического оборудования в дом культуры на сумму более полутора миллионов рублей, при наличии задолженности по исполненным в полном объеме контрактам на 5 миллионов.

"Оплаченные таким образом контракты следует детально проверять на предмет фактического исполнения, обоснованности оплаты и аффилированности контрагентов. Управлению по надзору за исполнением федерального законодательства необходимо проконтролировать устранение прокурорами отмеченных мною недостатков", - распорядился руководитель регионального ведомства.