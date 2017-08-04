Благодаря прокурорам работникам в Коми вернули зарплаты на 248 млн рублей

Органы прокуратуры в Коми помогли населению получить зарплаты, задерживавшиеся работодателями, на 248 миллионов рублей. Информация об этом прозвучала сегодня на заседании коллегии прокуратуры республики.

Как пояснил прокурор Коми Сергей Бажутов, в рамках надзора за соблюдением федерального законодательства ведомство выявило в этом году 19 тысяч нарушений закона, внеся около 2 тысяч представлений. Благодаря прокурорским протестам отменено и изменено 1490 незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 2272 должностных лица. В суды направлено 3745 исков, 3430 из которых уже удовлетворены на сумму почти 4,5 миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 109 уголовных дел.

"Наиболее остро в текущем году стоит проблема выплаты задолженности по заработной плате, размер которой в течение полугодия достигал 183 миллионов рублей. На 1 июля 62 предприятия имели долги перед 2953 работниками на общую сумму 132 миллиона 115 тысяч рублей", - сообщил Сергей Бажутов.

По его словам, прокуроры на местах выявили свыше 3 200 нарушений в указанной сфере, 73 лица привлечены к административной и 47 к дисциплинарной ответственности. В суды направлено 1979 заявлений о взыскании зарплаты на 107 миллионов рублей. Более чем в 10 раз повысилась эффективность работы судебных приставов-исполнителей, которыми взыскано 214 миллионов рублей по 2348 исполнительным производствам. Вся проводимая работа в целом позволила вернуть долги 3 800 работникам на 248 миллионов рублей.

"За невыплату заработной платы возбуждено 17 уголовных дел по ст. 145.1 Уголовного кодекса, из них 8 по нашим материалам. Вместе с тем, отдельные прокуроры при наличии оснований не инициировали уголовное преследование работодателей-должников. Так, с ноября 2016 года на контроле прокурора Воркуты находилось предприятие "Цементная северная компания". В итоге уголовное дело в отношении его руководителя возбуждено следственным органом по обращению работника организации. Аналогичные случаи имели место в Сыктывкаре, Усинске и Ухте", - заявил прокурор Коми.

Из всей задолженности по зарплате 77,8% или 102 миллиона 835 тысяч рублей приходится на 32 предприятия-банкрота, арбитражные управляющие которых не исполняют предусмотренные законом о банкротстве обязанности по проведению инвентаризации и обеспечению сохранности имущества. А также – по предъявлению третьим лицам требований по взысканию дебиторской задолженности. Более того, некоторые не проводят оценку активов, нарушают установленную законом очередность расходования средств. "А иногда и попросту их разворовывают", - признался выступавший.

Он привел в пример ситуацию по предприятию "Ухтанефтегазгеология". Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего руководителя Акифа Саядова причиненного им ущерба предприятию только после представления прокурора Ухты. Решением суда от 24 мая этого года с бывшего директора взыскано 11 миллионов рублей, которые по мере их поступления направляются на погашение долгов по зарплате.

По материалам проверок прокуратур Сыктывкара и Усинска возбуждены уголовные дела по ст. 160 УК РФ в отношении конкурсного управляющего двух предприятий, который незаконно перевел на свой личный счет средства предприятий в размере более полутора миллионов рублей, а затем потратил их на уплату членских взносов, погашение кредита и штрафов. На основании информации прокурора налоговый орган обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей. 11 июля эти требования удовлетворены.

"Во втором полугодии прокурорам необходимо проверить деятельность всех арбитражных управляющих предприятий, имеющих долги по зарплате, а управлению по надзору за исполнением федерального законодательства дать оценку полноты реализации Управлением Росреестра полномочий по контролю за их деятельностью", - дал установку подчиненным Сергей Бажутов.