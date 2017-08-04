В Ухте возбудили уголовное дело против педофила-пенсионера

4 августа 2017 года, 12:30 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

В Ухте местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми, ухтинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней (ч.1 ст.135 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2017 года фигурант пригласил в гости своих дальних родственников из Сыктывкара. Оставшись наедине с 15-летней девочкой, приехавшей к нему в гости, он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

Комиинформ

  Ключевые слова: педофил
  Рубрика: Право
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