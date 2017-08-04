Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" представляет афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут восхититься итальянскими гравюрами, живьем услышать знакомые мелодии 1970-х и задуматься об экологии республики.

Итальянские гравюры в Нацмузее

В Выставочном зале Национального музея открылась выставка "Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII - начала XIX вв." из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. На ней представлены 50 работ из коллекции итальянской видовой гравюры XVII-XIX веков – времени расцвета этого жанра, включающих произведения как прославленных граверов, так и мастеров менее известных или незаслуженно забытых.

Каждая дошедшая до нас гравюра – маленькое чудо, поскольку бумага – очень хрупкий материал. Даже без риска порчи от пожара она страдает от света и влаги. Зрителям представится редкая возможность увидеть уникальные произведения "вживую" и оценить всю прелесть маленьких шедевров, привлекающих изысканностью линий и поистине виртуозной техникой владения офортной иглой.

Экологическое искусство в Нацгалерее

Живописные, графические и скульптурные работы, представленные на виртуальной выставке "Художник. Творчество. Экология" в Национальной галерее Коми, наглядно показывают, что их авторам близки темы взаимоотношения человека и природы, влияния деятельности человека на окружающую среду.

Важнейшие экологические проблемы недавнего прошлого и настоящего Республики Коми нашли отражение в творчестве мастеров изобразительного искусства: наличие вредных выбросов промышленных предприятий, несанкционированная или бездумная вырубка леса, молевой сплав древесины по рекам, наносящий большой вред водной среде, разрушение почвенного покрова тундровых земель в результате промышленного освоения человеком территорий Крайнего Севера.

Каракули в "Югоре"

6 августа - последний день работы выставки KARAKULI PAVLA в Центре культурных инициатив "Югор". Свои работы представил Павел Зарослов, художника-иллюстратор, члена Союза дизайнеров России и диджея.

Название KARAKULI PAVLA - ироничное самоопределение художника, сознательно уходящего от технического определения графического дизайна. Почти все из представленного на выставке в основе своей имеет ручную отрисовку, помещенную в дизайн-контекст.

Музыка ВИА 70-х в "Маяковском"

5 августа в клубе "Маяковский" с сольным концертом выступит Андрей Нутрихин. Хиты ВИА 70-х, звучащие сквозь пространство и время, исполнит бас-гитарист группы "РЕГИОН 11" и по совместительству тренер лыжной сборной Коми.

После выступления Андрея, будет свободный микрофон для музыкантов. Можно будет поиграть свои композиции и просто поджэмовать! Вход в клуб с 21:00. Начало выступления с 22:30.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Темная башня" (16+)

Фэнтези. Режиссер: Николай Арсель. В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи. Длительность: 101 минута

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения Стивена Кинга. Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Начало сеансов и стоимость: 11:40 – 140р., 13:50 – 150р., 15:30 – 160р., 17:40 – 200р., 19:20 – 200р., 21:30 – 200р.

"Леди Макбет" (18+)

Мелодрама. Режиссер: Уильям Олройд. В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк. Длительность: 95 минут

Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.

Начало сеансов и стоимость: 19:40 – 200р., 21:20 – 200р.

"Грейсфилд" (16+)

Фантастика. Режиссер: Мэттью Ратт. В ролях: Мэттью Ратт, Кимберли Лаферрье, Виктор Трелье. Длительность: 90 минут

16 августа 2013 года Верховный суд США обязал ЦРУ обнародовать документы, хранившиеся под грифом "совершенно секретно" на протяжении 75 лет. Публике были предъявлены визуальные свидетельства различных паранормальных явлений. Инцидент, записи которого вошли в этот фильм, произошел близ населенного пункта Грейсфилд. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И все, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надежным образом: камерой, вживленной в глаз участника событий.

Начало сеансов и стоимость: 17:30 – 200р.

"Стань легендой! Бигфут младший" (6+)

Мультфильм. Длительность: 95 минут

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

Начало сеансов и стоимость: 10:15 – 140р., 13:40 – 150р., 15:50 – 150р. (3D)

"Кинодетство: Злыдни" (0+)

В сборник вошли такие мультфильмы как "Как пан конем был", "Злыдни", "Умная дочка", "Лиса-сирота". Длительность: 55 минут

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 100р.

"Заячья школа" (0+)

Мультфильм. Длительность: 80 минут

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Начало сеансов и стоимость: 12:10 - 140р. (2D), 9:00 – 120р. (3D)

"Мульт в кино №56" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 120р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/