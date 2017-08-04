Мужская и женская команды представляют Коми на Чемпионате России по пляжному волейболу

4 августа 2017 года, 12:15 |
Фото Минспорта РК

Мужская и женская пары в эти дни представляют Республику Коми на шестом этапе Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования стартуют сегодня, 4 августа, в Пскове и продлятся до 6 августа, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В Пскове Чемпионат собрал 48 команд со всей России. Республику Коми на соревнованиях представляют мужская пара Виталий Чупров (Сыктывкар) - Денис Куцев (Ухта) и женская пара Елена Канева (Сыктывкар) - Наталья Смишко (Ухта).

В первый соревновательный день в 14.00 начнутся квалификационные турниры среди мужчин. По результатам встреч из 14 команд восемь попадут в основную сетку. Шесть команд, имеющих высокий текущий рейтинг, проходят без квалификации. Среди женских пар соревнования начнутся без предварительных квалификационных встреч завтра, 5 августа, в 10.00.

"У Виталия Чупрова и Дениса Куцева сегодня одна квалификационная игра. Выигрывают - играют дальше. Проигрывают - могут собираться домой, - рассказала заместитель председателя правления федерации волейбола Ухты Анна Коновалова. - Елена Канева и Наталья Смишко в десятку лучших должны попасть".

Комиинформ

  Ключевые слова: соревнования, волейбол
  Рубрика: Спорт
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