Сыктывкарка наказала торговую сеть "М.Видео" за некачественный телевизор

Жительница Коми выиграла в суде гражданский процесс против российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники "М.Видео".

Покупательница телевизора наказала компанию на 181 тысячу 381 рубль, сообщил "Комиинформу" представитель обиженного потребителя в суде Ирина Логутова.

Женщина приобрела телевизор Sony стоимостью 29,9 тыс. рублей с гарантийным сроком в год 20 октября 2015 года в магазине "М.видео", расположенном на улице Сысольское шоссе, 11. В период гарантии в телевизоре неоднократно проявлялись дефекты, проводился ремонт. А 27 июня 2016 года телевизор вышел из строя окончательно.

Владелица обратилась в магазин к продавцу с письменной претензией на качество товара и попросила вернуть деньги или же заменить на более качественный телевизор. "Претензию приняли, но с ответом не торопились, устно предупреждали, что бесполезно даже судиться, так как закон на их стороне, - рассказал истец. - Телевизор оставили в магазине. Женщина попросила дать письменный ответ".

Ответ прислали по почте 20 июля 2016 года, он содержал отказ: "В вашем случае недостаток возник по истечении 15 дней, поэтому в настоящий момент его нельзя обменять или вернуть".

Однако, согласно ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае обнаружения недостатков в гарантийном товаре продавец обязан принять товар у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Продавец отвечает за недостатки гарантийного товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил пользования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о расторжении договора купли-продажи и возврате денег продавец обязан вернуть деньги в течение десяти дней.

Сыктывкарка заявила в суде, что продавец, отказавшись заменить телевизор, не только нарушил ее право как потребителя на получение товара надлежащего качества, но и заставил тратить много сил и времени на переговоры, от чего потребитель испытал сильные нервные стрессы и унижение.

Женщина попросила суд расторгнуть договор купли-продажи телевизора, взыскать с ООО "М.Видео Менеджмент" в ее пользу убытки в сумме 29970 рублей (цена товара ненадлежащего качества, поставленного по договору купли-продажи), взыскать неустойку (пеню) в сумме 88411 руб.50 коп. на день подачи иска и моральный вред.

Суд удовлетворил требования и взыскал с "М. Видео Менеджмент" стоимость телевизора (29970) и, кроме того, неустойку в размере 88 411 рублей, штраф в 60 тысяч и компенсацию морального вреда - еще три тысячи.

Таким образом, фирму наказали на 181 тысячу 381 рубль за нарушение закона о защите прав потребителя. Кроме того, сыктывкарка наказала и несговорчивых питерских адвокатов, которые отказались от мирового соглашения.