В сыктывкарской "Орбите" на неделю ограничат движение автотранспорта

В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улице Петрозаводской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс".

В связи с проведением работ на тепловых сетях будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по улице Петрозаводской в районе дома № 21 в период с 4-го по 11 августа.