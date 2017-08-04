В сыктывкарской "Орбите" на неделю ограничат движение автотранспорта
4 августа 2017 года, 10:52 | Сыктывкар
В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улице Петрозаводской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс".
В связи с проведением работ на тепловых сетях будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по улице Петрозаводской в районе дома № 21 в период с 4-го по 11 августа.
Комиинформ
Ключевые слова: ограничение движения, ремонт
Рубрика: Общество
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