Глава Коми проинспектировал проблемный участок дороги Троицко-Печорск - Якша

4 августа 2017 года, 16:30 | Троицко-Печорский
Фото Ярославы Пархачёвой

Глава Коми выехал в посёлок Якша Троицко-Печорского района Коми, где находится уникальная лосиная ферма - одна из достопримчательностей муниципалитета.

По пути Сергей Гапликов остановился на проблемном участке 60 км автодороги Троицко-Печорск - Якша и лично убедился в трудностях передвижения по отрезку.

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Дорога была построена 40 лет назад и с тех пор время от времени очень скудно присыпалась гравием. Состояние дороги таково, что в этом году на протяжение всего лета тут работали спасатели, помогая выбраться из непролазной грязи легковому и грузовому транспорту.

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Как пояснил главе директор Коми дорожной компании Владимир Никольский, плачевное состояние этого участка - результат хронического недофинансирования. Чтобы привести дорогу в порядок, требуется порядка ста миллионов рублей, причем речь не идет об асфальтовом покрытии, а лишь о выравнивании ее. Ближайший гравийный карьер находится отсюда на расстоянии 90 километров.Сейчас силами лесозаготовителей ее пытаются привести в состояние, близкое к норме, с помощью трех грейдеров и восьми самосвалов.

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В дальнейшей программе поездки - посещение музея природы Печоро-Илычского заповедника.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: дорога
  Рубрика: Экономика
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