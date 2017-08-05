В Ухте судебные приставы проводят разъяснительную работу с осужденными

5 августа 2017 года, 17:02 |
Фото пресс-службы УФСП по Коми

Судебные приставы Ухты в течение первого полугодия 2017 года активно взаимодействовали с ухтинским филиалом УИИ УФСИН России по Коми.

Так работники принимали участие в профилактическо-воспитательных мероприятиях с осужденными, отбывающих наказание, а также проводили проверку осужденных, явившихся на регистрацию в инспекцию, на предмет наличия неисполненных требований исполнительных документов. В случае выявления факта наличия производств в исполнении, осужденным вручались требования, осуществлялся арест имущества, находящегося при них на момент проверки.

В результате совместной работы нескольким осужденным были изменены условия отбытия наказания по причине совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, а при наличии исполнительных производств, в рамках которых осужденный не принимает мер к исполнению требований исполнительных документов, суд вынес решение по принятию мер к трудоустройству.

Таким образом, взаимодействие с филиалом УИИ позволяет исключить факты игнорирования осужденными требований исполнительных документов.

Кроме того,осужденные информировались об основных положениях Закона "Об исполнительном производстве", о порядке взыскания уголовных штрафов, материального ущерба, о порядке выплаты алиментных обязательств, о порядке их погашения. Также до осужденных была доведена информация об ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством за неисполнение требований исполнительных документов, а также о работе сервисов ФССП России.

"Такого рода мероприятия повышают правовой авторитет судебного пристава-исполнителя, сотрудника УИИ, работа ведется совместно с использованием определенных полномочий, что приводит к исключению фактов безнаказанности", – подчеркнула начальник отдела судебных приставов по Ухте Г.Кувшинова.

Во втором полугодии 2017 года работа с осужденными продолжится.

Комиинформ

  Ключевые слова: ФССП, осужденные, долги
  Рубрика: Право
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