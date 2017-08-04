Дети из Щельябожа и Кушшора отправились на Черное море по путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми

35 детей из села Щельябож и деревни Кушшор Усинского района отправились под Туапсе набираться сил перед новым учебным годом. Еще 12 ребят последуют за ними завтра. Организацию трехнедельного отдыха в детском оздоровительном лагере "Морское братство", включая расходы на дорогу, взяло на себя ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

Сопровождают детей в поездке четыре профессиональных педагога и представитель предприятия.

Большинство из ребят никогда не были на море, поэтому сейчас буквально живут предвкушением от встречи с ним. Например, два маленьких щельябожца Максим Хатанзейский и Рома Канев запаслись темными очками от яркого южного солнца и очистили память мобильных телефонов для новых фотографий. "Точно знаем: море нам понравится", – говорят школьники.Их односельчанка Лена Канева, как только узнала, что едет на море, сразу же определилась с культурной программой: "Купаться, загорать, веселиться, играть. Ну, и хорошо себя вести…"

Весной жители Щельябожа и Кушшора, расположенных в нескольких километрах от территории производственной деятельности добывающего предприятия, высказали пожелание об отправке на море своих односельчан. Со стороны нефтяников вопрос был решен положительно, и на Черном море до конца этого сезона отдохнут по путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми более 120 местных жителей.

Кроме того, организован семейный отдых в различных санаториях. На море отправятся все желающие дети школьного возраста – а таковых набралось более половины от всех их вместе взятых сверстников, живущих в Щельябоже и Кушшоре.

Благотворительный проект реализуется совместно с администрацией городского округа "Усинск".