При лосеферме в Якше откроются визит-центр и музей

5 августа 2017 года, 14:04 | Троицко-Печорский
Фото Ярославы Пархачёвой

При лосеферме в Якше откроются визит-центр и музей. Об этом рассказали сотрудники уникальной лосиной фермы в ходе экскурсии для главы Коми Сергея Гапликова, руководителя администрации главы и правительства региона Михаила Порядина, зампредседателя правительства Коми Натальи Михальченковой.

По словам и.о. директора Леонида Симакина, двери для туристов здесь открыты, а построенные два года назад гостевые домики уже пользуются спросом. В самом визит-центре расположатся комнаты для отдыхающих и просторный конференц-холл.

Напомним, вчера лосиную ферму в Печоро-Илычском заповеднике посетили первые лица республики. Гости из Сыктывкара смогли напоить лосят молоком и накормить их любимым иван-чаем. Сегодня на ферме содержатся 14 животных: пять взрослых лосих, один взрослый лось, остальные - детеныши.

По окончании экскурсии гости попробовали лосиное молоко. Непривычное на вкус, но очень полезное.

Данные, собранные сотрудниками лосефермы, внесли большие коррективы в научные сведения о лосе. Например, вместо неточного, практиковавшегося ранее способа определения возраста лосей по числу отростков, была разработана новая, надежная методика определения возраста лосей по степени стертости зубов. Выяснилось, что четкого соответствия между возрастом лося и числом отростков на его рогах, как считалось ранее, не существует. Рога - надежный показатель общего физического состояния лося, его производительной полноценности, а старение всегда сопровождается постепенным уменьшением числа отростков на рогах.

Большое научное значение работы опытной лосефермы - в уточнении многих вопросов биологии лося. В том числе выяснена ошибочность мнения о моногамности этого животного, а также непригодности его для работы в упряжке и под седлом. У него нет таких природных данных, как у той же лошади.

Для работы в тайге лось идеален, поскольку организм его совершенствовался в таежных условиях тысячелетиями, но ему не хватает натренированного сердца из-за его малоподвижного образа жизни. В результате опытов было доказано, что этот недостаток можно устранить в процессе тренировки.

Опытной лосеферме также удалось доказать, что одним приручением не завершается одомашнивание лося. Домашнего лося человек должен создавать комплексно: с помощью рациональных режимов кормления и содержания, направленного воспитания, выработки рефлексов подчинения, тренировки и других методов животноводства в течение долгого времени.

В прошлом году на лосиной ферме побывали более двух тысяч туристов. В ближайших планах - организация охранной зоны вокруг заповедника, куда войдет биосферный полигон, расположенный на реке Унья - между заповедником и Пермским краем, где и планируется создать новую инфраструктуру для активного туризма - в том числе сплавного и вертолетного. Также на ферме планируется к реализации проект по обучению самцов лосей к езде в упряжке.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: экология, коми, животные
  Рубрика: Экология
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