В Княжпогостском районе спасатели вывели из леса пожилых женщин

Сегодня под утро, в районе пяти утра, завершилась поисковая операция в Княжпогостском районе. Ухтинские спасатели оказали помощь пенсионеркам, заплутавшим в лесу. Вывести женщин из чащи помогла ручная сирена.

Как сообщили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми" пенсионерки из Емвы 73-х и 79-и лет, отправились в лес за ягодами и заблудились. К счастью, при себе у них были мобильные телефоны, и женщинам удалось связаться с родственниками. Обеспокоенные семьи сами поспешили на помощь. Сын одной из них пытался привлечь внимание заблудившихся при помощи выстрелов в воздух. Родные созванивались после очередного залпа и сверяли направление.

Трое спасателей прибыли на место происшествия около четырех утра, встретились с родственниками и задействовали ручную сирену. Система оповещения помогла пенсионеркам выйти из чащи в течение получаса. На выходе из леса женщин ожидали домочадцы.

Еще в одном случае помощь спасотряда потерявшемуся не потребовалась. Мужчина и женщина под Ухтой также собирали ягоды и разделились. В итоге мужчина 1947 года рождения заблудился, что и послужило поводом для обращения к спасателям. Пока они были в пути, мужчина смог сориентироваться и выйти самостоятельно.