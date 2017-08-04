Минтранс назвал невозможным запрет авто на бензине

Россия не готова вводить ограничения на въезд в крупные города и на курорты автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Николай Асаул, пишет "Российская газета".

Он считает, что запреты - крайне радикальная мера и надо постепенно повышать экологический класс автомобиля вместо того, чтобы сразу перейти на нулевые выбросы.

"Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь еще: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза - давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Это невозможно. Через 20 лет - не знаю, может быть, это и произойдет", - отмечает Н.Асаул.

Ранее "Комиинформ" писал о поручении главы правительства Дмитрия Медведева проработать предложения "Камаза" о мерах господдержки электрического транспорта, среди которых был и возможный запрет на въезд автомобилей с бензиновым двигателем в города-миллионники и на курорты.