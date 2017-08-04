10 августа Микунь наконец получит бассейн

В Усть-Вымском районе построен новый спорткомплекс с бассейном. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной по итогам своей рабочей поездки на объект для контроля хода завершающих работ. Открытие спорткомплекса "Северная волна" в Микуни намечено на 10 августа.

В здании установлены два бассейна: большой (25 на 11 метров с 6 дорожками, с пропускной способностью 48 человек) предназначен для тренировок и проведения соревнований, малый (12 на 6 метров с пропускной способностью 20 человек) - для занятий с детьми. Трибуны - на 28 мест. Также предусмотрены места для маломобильных категорий граждан. Принять первых посетителей готов зал для фитнеса и силовых упражнений. Еще в одном помещении установлены тренажеры "Тележка" для работы пловцов вне бассейна.

В настоящее время завершаются отделочные работы в универсальном игровом зале (42 на 24 метра), благоустраивается дворовая территория и строится парковка.



"Работа ведется в текущем режиме, в ходе проверки были выявлены незначительные нарушения, связанные с благоустройством административно-бытовых помещений, душевых кабин и прочее. К открытию, назначенному на 10 августа 2017 года, бассейн будет функционировать в полном объеме", - заверил Н.Бережной.

Строительство объекта велось с 2015 года. Его окончание было запланировано на первый квартал 2016-го. Однако вскоре стало ясно, что без привлечения дополнительного финансирования он не будет закончен в срок. Стоимость работ оказалась дороже, чем было предусмотрено первоначальным проектом. Возник дефицит в 47 миллионов рублей.

В ходе своего рабочего визита в Микунь в ноябре 2015 года тогда еще временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов распорядился сделать новый полный анализ по реализации проекта, просчитать параметры и экономику его использования в дальнейшем. Тогда же он заявил о возможности привлечения средств "Газпрома" на окончание строительства. В итоге новый спортивный объект стал результатом социального партнерства Республики Коми с компанией "Газпром трансгаз Ухта".

"Значимость объекта для района очевидна. И внимание техническому оснащению и системе обеспечения безопасности должно быть не меньшим, чем олимпийским спорткомплексам. Особенно учитывая, что главными посетителями станут дети. Поэтому все что связано с исполнением требований строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, должно быть выполнено неукоснительно. Занятия здесь должны приносить удовольствие и идти на пользу. Обратите на это внимание", - поручил министру С.Гапликов отметив, что лично проверит готовность спорткомплекса во время рабочей поездки в Усть-Вымский район.