Сыктывкар готовится к выставке достижений народного хозяйства Республики Коми
20 августа в Сыктывкаре пройдет Коми ВДНХ "Достояние Севера". Столица региона готовится удивить гостей нестандартным презентационным комплексом.
Планируется, что конструкция будет состоять из разнообразных элементов, которые объединят в себе прошлое, настоящее и будущее города. Ожидается, что основной частью станет изображение фасада администрации муниципалитета, в которое впишутся знаменательные события Сыктывкара. Разработчиками идеи стенда выступили сотрудники Школы искусств.
Помимо стенда в планах управления культуры администрации Сыктывкара представить гостям выставки экскурсионную программу. Подготовка экскурсии возложена на сотрудников литературно-театрального музея им. Н.М. Дьяконова. Программа раскроет некоторые тайны города и позволит погрузиться в его атмосферу, двигаясь из прошлого в настоящее.
Также на Коми ВДНХ команда Сыктывкара готовится удивить гостей оригинальными идеями и площадками, ориентированными на разные возрастные категории.
Проведение выставки стало традиционным для республики. Напомним, выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" впервые состоялась в 2016 году и была приурочена к юбилею региона. Целью выставки является демонстрация достижений и возможностей Республики Коми в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата, сообщает пресс-служба мэрии.
Комиинформ
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