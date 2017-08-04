Сыктывкар готовится к выставке достижений народного хозяйства Республики Коми

4 августа 2017 года, 8:55 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

20 августа в Сыктывкаре пройдет Коми ВДНХ "Достояние Севера". Столица региона готовится удивить гостей нестандартным презентационным комплексом.

Планируется, что конструкция будет состоять из разнообразных элементов, которые объединят в себе прошлое, настоящее и будущее города. Ожидается, что основной частью станет изображение фасада администрации муниципалитета, в которое впишутся знаменательные события Сыктывкара. Разработчиками идеи стенда выступили сотрудники Школы искусств.

Помимо стенда в планах управления культуры администрации Сыктывкара представить гостям выставки экскурсионную программу. Подготовка экскурсии возложена на сотрудников литературно-театрального музея им. Н.М. Дьяконова. Программа раскроет некоторые тайны города и позволит погрузиться в его атмосферу, двигаясь из прошлого в настоящее.

Также на Коми ВДНХ команда Сыктывкара готовится удивить гостей оригинальными идеями и площадками, ориентированными на разные возрастные категории.

Проведение выставки стало традиционным для республики. Напомним, выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" впервые состоялась в 2016 году и была приурочена к юбилею региона. Целью выставки является демонстрация достижений и возможностей Республики Коми в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ

  Ключевые слова: ВДНХ
  Рубрика: Общество
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