За полгода работы на "Интерактивная карта свалок" поступило более 11 тысяч обращений

За полгода работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" на ресурс "Интерактивная карта свалок" поступило более 11 тыс. обращений, из них в работе находятся больше 5 тыс. 777 заявок, а полностью решено около 3 тыс. проблем, сообщает пресс-служба движения.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, за полгода работы ресурс "Интерактивная карта свалок" показал высокую эффективность по решению проблем незаконного складирования отходов, и по масштабу и вовлеченности граждан не имеет аналогов не только на территории России, но и в большинстве стран мира.

"В основу проекта ОНФ "Генеральная уборка" заложен принцип интерактивного взаимодействия граждан с муниципальными и региональными властями в сфере экологических нарушений. И в России, и во многих странах мира, существуют похожие ресурсы аналогичные по формату, но интерактивную карту свалок действительно можно назвать уникальной, поскольку по эффективности решения проблем незаконных свалок у нее нет аналогов. Таких результатов во многом удалость достичь благодаря активистам Народного фронта и слаженной работе региональных отделений ОНФ по всей стране, которым удается выстраивать диалог с органами власти", – отметил Гутенев.