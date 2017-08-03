За полгода работы на "Интерактивная карта свалок" поступило более 11 тысяч обращений

3 августа 2017 года, 19:08 |
Фото из архива "Комиинформа"

За полгода работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" на ресурс "Интерактивная карта свалок" поступило более 11 тыс. обращений, из них в работе находятся больше 5 тыс. 777 заявок, а полностью решено около 3 тыс. проблем, сообщает пресс-служба движения.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, за полгода работы ресурс "Интерактивная карта свалок" показал высокую эффективность по решению проблем незаконного складирования отходов, и по масштабу и вовлеченности граждан не имеет аналогов не только на территории России, но и в большинстве стран мира.

"В основу проекта ОНФ "Генеральная уборка" заложен принцип интерактивного взаимодействия граждан с муниципальными и региональными властями в сфере экологических нарушений. И в России, и во многих странах мира, существуют похожие ресурсы аналогичные по формату, но интерактивную карту свалок действительно можно назвать уникальной, поскольку по эффективности решения проблем незаконных свалок у нее нет аналогов. Таких результатов во многом удалость достичь благодаря активистам Народного фронта и слаженной работе региональных отделений ОНФ по всей стране, которым удается выстраивать диалог с органами власти", – отметил Гутенев.

Комиинформ

  Ключевые слова: свалки, онф, карта
  Рубрика: Экология
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