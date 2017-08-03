Год добрых дел: пожарные помогли очистить крышу сельской церкви

3 августа 2017 года, 17:22 | Сысольский
Фото пресс-службы УППС и ГЗ по РК

Работники пожарной части № 134 противопожарной службы Республики Коми по просьбе главы сельского поселения "Вотча" очистили от деревьев крышу местного храма.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Вотче Сысольского района является памятником культурного наследия. Храм был построен в 1829 году, его стены были украшены росписями в виде икон. Церковь известна тем, что последним её священником был Отец Тихон Шаламов. Впоследствии его сын Варлам стал известным советским писателем, увековечившим события Большого террора.

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Сегодня состояние Храма Рождества Пресвятой Богородицы достаточно ветхое. В некоторых местах обрушена крыша. Зарастают травой переходы. Действовать она перестала уже давно, но является памятником архитектуры и привлекает к себе туристов, интересующихся старинными настенными фресками, причём не только из России, но и из-за рубежа, сообщает пресс-служба УППС и ГЗ по Коми.

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Растительность придавала зданию заброшенный, неухоженный вид. На просьбу главы сельского поселения "Вотча" Елены Старцевой о помощи откликнулись работники пожарной части № 134, расположенной в с. Куниб. В свободное от работы время и с соблюдением мер безопасности огнеборцы вчетвером очистили крышу здания. Во время работы пришлось спиливать деревья, под которыми местами даже росли грибы.

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"Жители села испытывают почтение к церкви, поэтому в её стенах нет мусора, – отметила Елена Старцева. – Несмотря на то, что ввиду обветшалости здания прихожан у церкви нет, мы стараемся следить за внешним видом здания, ведь это своего рода "лицо" села, одна из его главных достопримечательностей".

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***ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" является подведомственным учреждением Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Комиинформ

  Ключевые слова: храм, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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