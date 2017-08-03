Год добрых дел: пожарные помогли очистить крышу сельской церкви

Работники пожарной части № 134 противопожарной службы Республики Коми по просьбе главы сельского поселения "Вотча" очистили от деревьев крышу местного храма.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Вотче Сысольского района является памятником культурного наследия. Храм был построен в 1829 году, его стены были украшены росписями в виде икон. Церковь известна тем, что последним её священником был Отец Тихон Шаламов. Впоследствии его сын Варлам стал известным советским писателем, увековечившим события Большого террора.

Сегодня состояние Храма Рождества Пресвятой Богородицы достаточно ветхое. В некоторых местах обрушена крыша. Зарастают травой переходы. Действовать она перестала уже давно, но является памятником архитектуры и привлекает к себе туристов, интересующихся старинными настенными фресками, причём не только из России, но и из-за рубежа, сообщает пресс-служба УППС и ГЗ по Коми.

Растительность придавала зданию заброшенный, неухоженный вид. На просьбу главы сельского поселения "Вотча" Елены Старцевой о помощи откликнулись работники пожарной части № 134, расположенной в с. Куниб. В свободное от работы время и с соблюдением мер безопасности огнеборцы вчетвером очистили крышу здания. Во время работы пришлось спиливать деревья, под которыми местами даже росли грибы.

"Жители села испытывают почтение к церкви, поэтому в её стенах нет мусора, – отметила Елена Старцева. – Несмотря на то, что ввиду обветшалости здания прихожан у церкви нет, мы стараемся следить за внешним видом здания, ведь это своего рода "лицо" села, одна из его главных достопримечательностей".

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