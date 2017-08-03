Александр Протопопов лишился звания генерал-лейтенанта

Суд второй инстанции лишил осужденного за коррупционное преступление экс-начальника УФСИН по Коми спецзвания генерал-лейтенанта внутренних войск. На этом настаивало государственное обвинение в апелляционном представлении, внесенном на приговор Сыктывкарского городского суда.

Сегодня, 3 августа, Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального Управления ФСИН Александра Протопопова. Приговор суда первой инстанции был обжалован как самим осужденным, так и государственным обвинителем.

Напомним, приговором Сыктывкарского городского суда от 17 мая 2017 г. Протопопов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что в августе-октябре 2014 г. Протопопов обратился к представителю ООО "Эстет" с предложением заключить договоры поставки овощной продукции в исправительные учреждения республики. В обмен на предложенную преференцию он потребовал передать ему не менее половины суммы прибыли от поставки продукции. После заключения контрактов в октябре-декабре 2014 г. прибыль ООО "Эстет" составила 1,6 млн рублей, из которых 800 тыс. рублей предназначалась в качестве взятки Протопопову. В одном из кафе г. Сыктывкара он получил от представителя фирмы-поставщика 625 тыс. рублей. Оставшуюся часть отката чиновник получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд первой инстанции признал Протопопова виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 875 000 рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях, сроком на 5 лет. Также к осужденному применены нормы уголовного закона о конфискации имущества, полученного в результате преступления, в размере 625 тыс. рублей.

Приговор обжаловали обе стороны. Государственное обвинение, среди прочего, настаивало на лишении экс-руководителя УФСИН Коми специального звания генерал-лейтенанта внутренних войск.

Судебная коллеги по уголовным делам Верховного суда Республики Коми, рассмотрев дело в порядке апелляции, отменило приговор Сыктывкарского городского суда и вынесла новый. За совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, Александр Протопопов осужден к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд второй инстанции снизил размер назначенного ранее штрафа до 1,25 млн рублей и срок лишения права занимать определённые должности – на 2 года. Удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Республики Коми о лишении осужденного спецзвания генерал-лейтенанта внутренних войск. Новым приговором также сохранена примененная ранее конфискация имущества, полученного в результате преступления, в размере 625 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Суд признал Протопопова виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 875 000 рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях, сроком на 5 лет. Также к осужденному применены нормы уголовного закона о конфискации имущества, полученного в результате преступления, в размере 625 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено СУ СКР по Республике Коми.