Сёльыбский ТОС - самый активный на Удоре

4 августа 2017 года, 10:20 | Удорский
Outdoors.ru

ТОС деревни Сёльыб Удорского района выиграл очередной грант на сумму 150 тысяч рублей.

С момента создания ТОСов (территориальных органов общественной самодеятельности) на Удоре прошло около трех лет. За это время в Удорском районе реализовано 11 проектов в различных сферах жизнедеятельности.

Самым активным ТОСом в муницпалитете считается Сельыбский ТОС под председательством Анатолия Бушенева. По отзывам земляков, это неравнодушный, увлеченный человек, болеющий за дело и жизнь своей деревни. Результат этого неравнодушия налицо: с 2014 года Сельыбский ТОС реализовал шесть проектов на общую сумму более 900 тыс. рублей: убрана несанкционированная свалка в деревне, приобретены национальные костюмы, установлена детская площадка, отремонтирована церковь и мост по дороге в деревню.

Очередная победа в грантовом конкурсе позволит сельчанам реализовать проект "Моя деревня". 150 тысяч рублей пойдут на приобретение музыкальной аппаратуры, костюмов, выпуск буклетов к празднованию трехсотлетия деревни в 2019 году.

Ольга Полина

  Ключевые слова: тос
  Рубрика: Общество
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