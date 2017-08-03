В Сыктывкаре прошли переговоры о ситуации с оплатой расходов за содержание и ремонт общего имущества жилого дома по улице Интернациональная, 98

Общественная палата республики выступила "третейским судьёй" в споре между собственниками жилья дома в центре Сыктывкара и Торгово-промышленной палатой региона.

Переговорная площадка по ситуации с оплатой расходов за содержание и ремонт общего имущества жилого дома по улице Интернациональная, 98 проведена в Общественной палате республики по инициативе Минимущества Коми.

Министр Александр Сажин в своем выступлении мотивировал привлечение Общественной палаты необходимостью получения независимого общественного мнения по сложившейся ситуации. Он напомнил о том, в мае этого года Минимущество Республики Коми провело у себя встречу с представителями ТСЖ "Интернациональная-98" и ТПП Коми. Была достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы для определения состава общего имущества дома и, исходя из принятых решений, урегулировать вопросы по оплате, поскольку ТПП оспаривает правомерность выставляемых счетов со стороны товарищества собственников жилья. Однако его правление впоследствии отказалось от участия в рабочей группе.



На переговорной площадке с участием представителей прокуратуры Коми, Службы стройжилтехнадзора и Госсовета представитель правления ТСЖ Марина Харланова заявила о том, что собственники жилых помещений настаивают на своей позиции. Она заключается в том, что тем, кто использует нежилые площади, будут продолжать выставлять квитанции, несмотря на то, что большей частью общедомового имущества они не пользуются (вход в жилые и нежилые помещения, в том числе в пристройку, разделен).



Президент ТПП Саркис Манасарянц пояснил, что ТСЖ не раскрывает информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, отчетов о доходах и расходах не обнародовано. Кроме того, не представлено обоснование размера тарифа, который является единым как для жилых помещений, так и для пристройки, где нежилое помещение занимает ТПП.



Модератор переговорной площадки Дарья Шучалина, возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми, по итогам обсуждения предложила поддержать инициативу Минимущества и в течение августа совместно проанализировать состав общедомового имущества, которое используется только собственниками жилых помещений, а также – нежилых (пристройки).



Представитель правления ТСЖ от лица собственников жилого дома от участия в данной работе отказалась. Руководство ТПП и министерства позицию ОП поддержало и пригласило общественников на рабочие встречи по данному вопросу на базе Минимущества. После составления перечня общего имущества вопрос об оплате расходов на его содержание и установления тарифов будет вынесен Минимуществом на собрание всех собственников помещений в здании по адресу Интернациональная 98, сообщает пресс-служба ведомства.



***Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Коми занимает нежилое помещение в пристройке к жилому дому по ул. Интернациональная, 98 с 2003 года общей площадью 2024 квадратных метра, собственником которого является Республика Коми. С ТПП заключен договор безвозмездного пользования для оказания услуг деловому сообществу и создания на их базе Республиканского центра международной торговли. По договору палата обязана нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества дома.