Сыктывкарский предприниматель сядет на скамью подсудимых за невыплату зарплаты
Прокуратура Сыктывкара установила, что руководство ООО "СеверФинансГрупп" свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату работнику, хотя финансовые возможности у предприятия для этого имелись.
Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда деятельности ООО "СеверФинансГрупп". Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия.
Установлено, что руководство ООО "СеверФинансГрупп" при наличии у организации достаточных средств свыше двух месяцев в полном объеме не выплачивало зарплату работнику, образовав задолженность свыше 45 тыс. рублей.
В целях защиты нарушенных прав работника прокуратура г. Сыктывкара направила в суд иск о взыскании долга по зарплате. Помимо этого, прокуратура направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По итогам их рассмотрения следственный отдел по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми возбудил в отношении генерального директора ООО "СеверФинансГрупп" уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Комиинформ
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