Сыктывкарский предприниматель сядет на скамью подсудимых за невыплату зарплаты

3 августа 2017 года, 15:15 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Прокуратура Сыктывкара установила, что руководство ООО "СеверФинансГрупп" свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату работнику, хотя финансовые возможности у предприятия для этого имелись.

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда деятельности ООО "СеверФинансГрупп". Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия.

Установлено, что руководство ООО "СеверФинансГрупп" при наличии у организации достаточных средств свыше двух месяцев в полном объеме не выплачивало зарплату работнику, образовав задолженность свыше 45 тыс. рублей.

В целях защиты нарушенных прав работника прокуратура г. Сыктывкара направила в суд иск о взыскании долга по зарплате. Помимо этого, прокуратура направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По итогам их рассмотрения следственный отдел по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми возбудил в отношении генерального директора ООО "СеверФинансГрупп" уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: долг, зарплата
  Рубрика: Право
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