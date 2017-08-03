Прокуратура помогла ухтинцам вернуть 250 тысяч, незаконно полученных управляющей компанией

По требованию прокуратуры жильцам многоквартирного дома в Ухте управляющая компания вернет необоснованно полученные денежные средства

Собственники помещений в многоквартирном доме на общем приняли решение о смене управляющей компании, о чем уведомили ее. Несмотря на это ООО "Управляющая компания № 1" продолжила незаконно выставлять жильцам счета.

Прокуратура г. Ухты провела проверку по обращениям жителей дома № 61 по проспекту Ленина на нарушения их прав при предъявлении счетов за содержание и текущий ремонт общедомового имущества. В ходе нее выявлен факт выставления указанных счетов ООО "Управляющая компания № 1", договор управления с которым был расторгнут.

Установлено, что 19 мая 2015 г. собственники помещений дома 61 по проспекту Ленина провели общее собрание, на котором приняли решение о расторжении договора управления домом с ООО "Управляющая компания № 1" и выборе в качестве управляющей организации ООО "УХТАЖИЛФОНД". Предыдущая управляющая компания ООО "Управляющая компания № 1" была надлежащим образом уведомлена о принятом решении, однако на протяжении почти года выставляла собственникам и пользователям жилых помещений дома за его содержание и текущий ремонт.

Прокуратура г. Ухты обратилась в суд с исками в защиту 27 жильцов дома о взыскании с ООО "Управляющая компания № 1" необоснованно полученных денежных средств за различные периоды, в которые гражданами была произведена оплата по незаконным квитанциям.

По результатам судебного рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По решению суда 27 жильцам должны вернуть почти 250 тыс. рублей. После его вступления в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.