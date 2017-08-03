Молоко, хлеб, орнаменты и горка - Усть-Цилемский район готовится к Коми ВДНХ

3 августа 2017 года, 14:08 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

20 августа на площадке торгового центра "Июнь" гости Коми ВДНХ погрузятся в атмосферу усть-цилемской горки.

Напомним, Коми ВДНХ "Достояние Севера" была возрождена в прошлом году на юбилей государственности Коми впервые спустя четверть века по инициативе Главы Коми Сергея Гапликова. Организатором выступило Правительство Коми при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.

Выставка предусматривает размещение порядка 70 индивидуальных экспозиций, раскрывающие основные вехи развития предприятия (организации), муниципального образования, его роль в развитии республики, перспективы развития с возможностью продажи товаров или услуг.

Усть-Цилемский район также примет участие в выставке, где представит изделия отдела народных художественных промыслов МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского". Взору посетителей представится россыпь изделий мастеров района: вязаные изделия с усть-цилемским орнаментом – рукавички, носки, шапки; деревянные изделия с пижемской и мезенской росписью – туеса, ложки, тарелки, шкатулки; куклы-сувениры в усть-цилемском традиционном наряде.

Также свой ассортимент представят производители молочной продукции из с. Замежная, с. Трусово и д. Загривочная. Кроме того, все желающие смогут насладиться традиционной усть-цилемской выпечкой.
Сыктывкарское представительство МОД "Русь Печорская" во всей красе продемонстрирует публике элементы знаменитого праздника "Усть-Цилемская горка".

Комиинформ

  Ключевые слова: горка, ВДНХ
  Рубрика: Общество
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