В Койгородском районе начался второй этап ремонта муниципальных дорог общего пользования

3 августа 2017 года, 13:50 | Койгородский
Фото пресс-службы администрации Койгородского района

В Койгородкском районе полным ходом проводятся мероприятия по организации ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган".

В начале лета работники Койгородской ДРСУ за короткий период провели ремонтные работы на дорогах села Койгородок и поселка Койдин, общей протяженностью 34,41 км. Таким образом, дорожники выполнили свои обязательства по ямочному ремонту и ремонту картами на автомобильных дорогах общего пользования. После проведенных работ участки дорог стали обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

Как сообщили в отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Койгородский", это был первый этап запланированных работ. До конца года проведение ремонтных работ запланировано и на других участках дорожной сети района. На эти цели в местном бюджете предусмотрено более 2 миллионов рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по организации ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган". На участке сильно изношен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Средства на эти цели предусмотрены из "Муниципального дорожного фонда".

"Локальная смета на выполнение ремонтных работ на участке км 2+390 – км 3+330 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган" нами разработана и направлена в Управление госэкспертизы РК. После получения результатов экспертизы будет объявлен аукцион и определится подрядчик на выполнение работ" - отметила руководитель администрации муниципалитета Лариса Ушакова.

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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