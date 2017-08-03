В Койгородском районе начался второй этап ремонта муниципальных дорог общего пользования

В Койгородкском районе полным ходом проводятся мероприятия по организации ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган".

В начале лета работники Койгородской ДРСУ за короткий период провели ремонтные работы на дорогах села Койгородок и поселка Койдин, общей протяженностью 34,41 км. Таким образом, дорожники выполнили свои обязательства по ямочному ремонту и ремонту картами на автомобильных дорогах общего пользования. После проведенных работ участки дорог стали обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

Как сообщили в отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Койгородский", это был первый этап запланированных работ. До конца года проведение ремонтных работ запланировано и на других участках дорожной сети района. На эти цели в местном бюджете предусмотрено более 2 миллионов рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по организации ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган". На участке сильно изношен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Средства на эти цели предусмотрены из "Муниципального дорожного фонда".

"Локальная смета на выполнение ремонтных работ на участке км 2+390 – км 3+330 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Койгородок - Гурган" нами разработана и направлена в Управление госэкспертизы РК. После получения результатов экспертизы будет объявлен аукцион и определится подрядчик на выполнение работ" - отметила руководитель администрации муниципалитета Лариса Ушакова.