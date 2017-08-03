Половина выделенных многодетным семьям участков под застройку не обеспечены нужной инфраструктурой

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) изучили, как в регионах исполняется поручение президента РФ об улучшении жилищных условий многодетных семей, а в частности – как идет предоставление им земельных участков под строительство дома. Мониторинг показал, что всего половина выделенных земельных участков хотя бы частично обеспечены инфраструктурой, реже всего к ним подводят воду и газ. Как результат – растет число отказов многодетных семей от земли под застройку. ОНФ направит результаты мониторинга в правительство РФ и Минстрой России, обращая внимание на то, что региональные и муниципальные власти в основном формально подходят к поручению главы государства.

Эксперты Общероссийского народного фронта провели мониторинг обеспечения многодетных семей земельными участками под строительство в рамках контроля за исполнением "майского указа" президента РФ по разработке комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе, сообщает пресс-служба ОНФ.

Анализ собранных данных показал, что в 2015 г. субъекты РФ и муниципальные образования предоставили многодетным семьям около 75 тыс. участков, в 2016 г. - 73 тыс. По состоянию на 1 января 2017 г. в 80 субъектах РФ заявление на получение земельного участка подали более полумиллиона многодетных семей.

При этом одним из главных препятствий к тому, чтобы получатели земли могли использовать ее по прямому назначению, остается крайне слабое обеспечение участков инфраструктурой. Мониторинг ОНФ показал, что лишь половина земельных участков хотя бы частично обеспечены "благами цивилизации" - электричеством, дорогами и т.д. Меньше всего случаев - когда к участку подведены вода и газ.

Так, в Ивановской области из 1007 выделенных земельных участков для многодетных семей в 2016 г. лишь 194 имели проведенное электричество, 130 - газ, к 32 участкам были проложены асфальтные дороги и к 183 - грунтовые. В Республике Саха (Якутия) ситуация обстоит не лучше - в прошлом году было выделено 1254 земельных участка, из которых только 50 обеспечены электричеством, 5 - централизованным водопроводом, ни один из них не имеет централизованную канализацию и газоснабжение, а дорожное сообщение есть только к 188 земельным участкам.

При этом власти ряда регионов заверяют, что намерены исправить ситуацию в ближайшие годы. Однако ряд субъектов не предоставил сведений об объеме финансирования на обеспечение и благоустройство земельных участков. Среди них - Республики Крым, Калмыкия, Башкортостан, Тыва, Дагестан, Алтайский и Ставропольский края, Воронежская, Ивановская, Рязанская, Тульская, Магаданская, Самарская, Курганская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

Такое отношение, когда землю под жилье для многодетных семей предоставляют на краю оврагов, берегах болот и прочих крайне неприспособленных для этого участках (на это не раз обращали внимание активисты ОНФ) и не обеспечивают необходимой для нормальной жизни инфраструктурой, привело к тому, что увеличилось число отказов от земельных участков. Если в 2015 г. от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья, то в 2016 г. – уже каждая пятая.

"Это неудивительно: многодетные семьи зачастую после получения земельного участка сталкиваются с тем, что надо искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу - это им уж точно не по карману. В результате получается, что земля - какая-никакая - вроде есть, а жить по-прежнему негде. Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств на инфраструктуру. Но тогда или давайте людям участки там, где она уже имеется, а не за тридевять земель от цивилизации или признайте неспособность выполнить поручение президента. Зачем это лукавство - вот вам обещанный участок, а дальше - как хотите? Речь идет о многодетных семьях, и задача чиновников - оказать им помощь, а не свести исполнение поручения к формализму и издевательству над людьми. Мы направим результаты мониторинга в правительство РФ и Минстрой России и просим глав регионов держать этот важный вопрос у себя на контроле", - сообщила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.