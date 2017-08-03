Ухтинская чиновница оштрафована за невнимательное отношение к гражданам

За нарушение порядка рассмотрения обращений оштрафована начальник Ухтинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми.

Факт ненадлежащего рассмотрения обращения работников Троицко-Печорской центральной районной больницы выявила прокуратура г. Ухты, которая и возбудила производство по делу об административном правонарушении.

Прокуратура г. Ухты провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности Ухтинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми.

В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего рассмотрения жалоб граждан. Так, обратившимся в инспекцию работникам Троицко-Печорской центральной районной больницы не разъяснены причины уменьшения работодателем в 2017 году количества дней отпуска в сравнении с 2016 годом, причины невыплаты компенсаций за вредные условия труда, не дана оценка факту о неполучении работниками ответа от руководства больницы на запрос документов, связанных с их работой. По итогам проверки, которую Ухтинский отдел ГИТ по РК провел по обращению медработников, меры инспекторского реагирования не приняты, права заявителей не восстановлены. Уже при проведении проверки прокуратурой начальник Ухтинского отделения ГИТ по РК категорически не признавала вину в ненадлежащем рассмотрении обращения работников Троицко-Печорской ЦРБ.

Прокуратура г. Ухты возбудила в отношении начальника Ухтинского отдела ГИТ в Республике Коми дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой судья, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек руководителя Ухтинского отдела к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. Это постановление было обжаловано правонарушителем, однако Ухтинский городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.