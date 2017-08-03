Фитофтора угрожает картофелю в Коми, ягоды атаковала американская мучнистая роса

Погода в Республике Коми в этом году негативно сказалась на развитии растений. Агроном, кандидат сельхознаук Ия Сюрвасева рассказала "Комиинформу" о сельскохозяйственных особенностях этого года и дала рекомендации по выращиванию и хранению урожая.

В феврале и марте, когда днем шли дожди, а по ночам земля снова замерзала, образовался плотный наст, что вызвало беспокойство у дачников, имеющих ягодные кустарники и плодовые деревья. Как потом выяснилось, волнение было обосновано.

Апрель бы теплым, с частными снегопадами и дождями, снег постепенно таял. Первый день мая выдался жарким, что порадовало огородников. Однако северо-западный ветер с холодными дождями спутал им карты. Температура в мае и июне была значительно ниже нормы. Это отрицательно сказалось на развитии многолетних и однолетних культур. Малина и смородина зацвели позже. На многих яблонях вообще не было цветения.

Тревогу вызывали сроки посадки картофеля из-за переувлажнения почвы, особенно в низинах. В центральных зонах республики, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах, его обычно сажали в третьей декаде мая. В этом году многие его высадили только в середине июня. Развитие огурцов, томатов и перцев шло замедленно.

Из-за частых дождей, относительно теплых дней и холодных ночей возникла опасность развития фитофтороза, даже на помидорах.

Вся надежда на будущий урожай была связана с июлем. В этот месяц все растения развиваются, набирают вес. Но начало июля выдалось дождливым, с прохладными ночами. Впрочем, со второй декады месяца было очень жарко, температура доходила до 31 градуса. При этом в центральной зоне было холоднее, чем в северной, от Ухты до Печоры.

"Было ли в этом году лето, непонятно. Ясно только одно – весь период был неблагоприятным для всех выращиваемых дачниками культур. Из-за частых дождей трудно было выбрать дни, даже часы для обработки моркови, капусты, луковых культур от вредителей", - сообщила И.Сюрвасева.

Из-за дождей много больных ягод клубники. Американская мучнистая роса появилась на кустах смородины и крыжовника. Агроном советует использовать народные средства. Например, 50 граммов соды, 15-20 граммов хозяйственного мыла развести в 10 литрах воды и распрыскивать. Обязательно следует срезать верхушки побегов черной смородины, 15-20 см и сжечь, чтобы инфекция не попала на ягоды.

Фитофтора на картофеле проявилась во многих хозяйствах. Его надо опрыскать фитофторином. За две недели до намеченного срока уборки надо скосить и сжечь ботву. Нельзя, чтобы она соприкасалась с землей, чтобы во время уборки инфекция не попала на клубни. И, учитывая дождливое лето, необходимо вырыть водоотводные канавки.

Чеснок и лук обычно убирали между 2 и 7 августа. Этим летом срок сдвинется на середину месяца. Над растениями следует натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы избежать излишней влаги. Срок уборки чеснока определяют по стрелке. Как только она выпрямится, можно собирать.

Агроном дала свои рекомендации и по хранению лука. Солнечных дней может не быть. Поэтому следует в проветриваемом помещении протянуть проволоку, на которую навесить луковицы ботвой вниз и сушить, потом сделать обрезку листьев и хранить в теплом помещении. А чеснок – в холодном.

В теплицах, чтобы получить хорошие плоды, нужно срочно срезать верхушки, чтобы оставшиеся плоды хорошо развивались. Томаты, в отличие от огурцов и перцев, поливать не следует.

"Трудно предсказать, будет ли урожай в этом году меньше. У нас очень разные почвы. В низинах было сыро. Урожай картофеля там мизерный. На сегодня куст картофеля, посаженный 2 июня, дает до десяти картофелин, но они меньше голубиного яйца. В землях повыше, которые были сухими, урожай будет", - отметила И.Сюрвасева.