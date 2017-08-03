Койгородский район на Коми ВДНХ представит мастер по изготовлению кукол

На "Коми ВДНХ" Койгородский район будет представлять Галина Глубокая. Так решили на заседании оргкомитета по подготовке района к участию на "Коми ВДНХ". Перед мастерицей стоит задача провести на площадке муниципалитета мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.

Жительница поселка Подзь Галина Глубокая работает педагогом дополнительного образования детей в Центре дополнительного образования. Занимается разными видами творчества: валяние, вышивка, вязание, шитье, изготовление кукол и игрушек. Принимает активное участие в республиканских, межрайонных, районных выставках и конкурсах. В 2016 году она стала победителем районного конкурса "Лучший мастер-2016".

20 августа мастер порадует посетителей Коми ВДНХ на площадке Койгородского района, где будет проводить мастер-класс, сообщает пресс-служба муниципалитета.

***Впервые своеобразная "выставка достижений народного хозяйства" в Республике Коми была проведена в 1936 году на территории нынешнего Кировского парка. Выставка была посвящена 15-летию автономии Коми. Спустя 10 лет опыт "малой ВДНХ" был продолжен, но уже с большим размахом. Для этого в парке культуры и отдыха им. Кирова был выстроен павильон. "Коми ВДНХ" открылась 22 августа 1946 года и была приурочена к 25-летию автономии. За пять месяцев выставку посетило более 70 тысяч человек. "Коми ВДНХ" проводится ежегодно в столице Республики Коми в г.Сыктывкаре .

Цель выставки — демонстрация достижений и возможностей Республики Коми в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата. Представители городов и районов в национальных костюмах и необычном формате рассказывают о своей истории, роли в развитии республики, отмечают уникальность и самобытность своей территории, продемонстрируют перспективы развития. Кроме того, представители городов и районов поделятся с гостями эксклюзивными продуктами с возможностью дегустации, проведут мастер-классы по традиционным ремеслам.