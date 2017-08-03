Молодежный форум "RESPECT" в Койгородском районе собрал более 80 участников

В последнюю субботу июля на "Поляне невест" возле села Ужга третий раз подряд прошел ежегодный Койгородский межпоселенческий молодежный форум "RESPECT".

Надо отметить, что в этом году организаторы решили поменять формат проведения форума, запланировав все мероприятия на один день и под лозунгом "Кто если не мы?! Сила поколений". Мероприятие проводилось накануне празднования 96-летия государственности Республики Коми.

В этом году команд-участниц прибыло больше обычного, да и погода благоприятствовала активному отдыху ребят на природе. В мероприятиях принимала участие самая активная и творческая молодежь не только Койгородского, но и Сыктывдинского района. Для участия в форуме подали заявки десять команд, общее количество участников составило более 80 человек.

Организатором форума выступило Управление образования администрации МР "Койгородский" при поддержке Центра культуры с.Койгородок, Центральной библиотеки и активистов Союза молодежи села в Койгородском районе и "Волонтеры Победы". Но больше всего хлопот выпало на молодежь и администрацию сельского поселения "Ужга", так как по условиям проведения форума они являлись принимающей стороной.

На торжественном открытии форума заместитель руководителя администрации — начальник управления образования Алена Василевская поздравила ребят с началом форума, рассказала об изменениях в проведении форума и выразила надежду, что на мероприятии ребятам будет интересно, они научатся стойкости, верности, твердости. Затем, как принимающей стороне, вручила главе сельского поселения "Ужга" приготовленный символ форума.

Честь поднять флаг Республики Коми на открытии форума удостоились Виктория Тебенькова (с.Ужга) и Максим Васильев (пос.Кажым).

Каждая команда представила свою визитную карточку. Своеобразную презентацию подготовила команда из с.Грива. Как и подобает на "Поляне невест", самая красивая девушка команды в свадебном платье выбрала жениха из команды с.Койгородок, соответственно, тут же сыграли "свадьбу". В конце выступления невеста стоя спиной к девушкам подбросила свой букет, который оказался в руках представительницы Вежью.

В ходе молодежного форума были организованы различные площадки, в том числе: "Волонтёрство", "Целеполагание", "Искусство говорить". Занятия проводили региональные тренеры Елена Шумилова и Ольга Бабюк. Так же очень много полезного ребята узнали от регионального бизнес-тренера Алексея Садкова.

Программа была очень насыщена и мероприятия проводились до 20 часов с небольшими перерывами на обед и ужин. Наиболее интересные события проходили в спортивно-туристической и в развлекательной части программы.

"С учетом поступивших заявок мы решили — в будущем году молодежный форум провести в пос.Подзь. Мы хотим, чтобы наша сельская молодежь была грамотной и целеустремленной. И уверены, что молодежный форум "RESPECT" поможет ребятам нестандартно мыслись, добиваться самых серьезных успехов на благо нашего района и Республики Коми!" — подчеркнула ведущий инспектор по делам молодежи Управления образования администрации района Оксана Сенють, .