​В Коми выявлены признаки сговора на торгах по ремонту автомобильных дорог

Коми УФАС России по результатам рассмотрения заявления Федеральной службы по финансовому мониторингу установлено следующее.

В 2015-2016 годах Управление автомобильных дорог Республики Коми объявило ряд электронных аукционов на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Усогорск-Благово-Чупрово" (мост через р. Лекъю) и автомобильной дороги "Усогорск-Благово-Чупрово" (мост через р. Ела), выполнение проектных работ по ремонту автомобильной дороги "Ираёль-Ижма-Усть-Цильма" (мост через р. Б. Кожва), а также открытый конкурс на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Ираёль-Ижма-Усть-Цильма" и моста через ручей.

В торгах приняли участие ООО "ПИФ "Проектант" и ООО "ГеоПроектСтрой".

При проведении аукционов хозяйствующие субъекты незначительно снижали начальную (максимальную) цену контракта (не более 1%), в итоге победило ООО "ГеоПроектСтрой", поскольку ООО "ПИФ "Проектант" предлагало цену контракта первым и в дальнейшем не торговалось. При проведении открытого конкурса ООО "ПИФ "Проектант" предложило цену, равную начальной стоимости контракта.

Более того, ООО "ПИФ "Проектант", выиграв один из аукционов, в дальнейшем не предприняло всех необходимых мер для заключения контракта, в результате чего контракт был заключен с ООО "ГеоПроектСтрой", которое в дальнейшем заключило договор на выполнение этих работ именно с ООО "ПИФ "Проектант".

Между ООО "ПИФ "Проектант" и ООО "ГеоПроектСтрой" имеют место тесные хозяйственные отношения и финансовые связи. Так, между обществами заключен ряд договоров на выполнение проектных работ и инженерных изысканий, а в 2016 году ООО "ГеоПроектСтрой" предоставило ООО "ПИФ "Проектант" беспроцентный займ на значительную сумму.

Таким образом, в рассматриваемых действиях ООО "ПИФ "Проектант" и ООО "ГеоПроектСтрой" имеют место признаки заключения антиконкурентного соглашения, которое могло привести к поддержанию цен на торгах.

В отношении ООО "ПИФ "Проектант" и ООО "ГеоПроектСтрой" возбуждено антимонопольное дело, сообщает пресс-служба УФАС по Коми.